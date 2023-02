Hoffart steht vor Punktspiel-Debüt als Trainer des SV Triangel

Die Tabelle der Fußball-Kreisliga, sie soll mit zwei Nachholspielen am Sonntag weiter begradigt werden. In Triangel feiert Arne Hoffart in der Partie gegen den TSV Hillerse II sein Debüt als Coach der gastgebenden Sassenburger. Und in Wesendorf ist der MTV Gamsen zu Gast, der diese Begegnung aufgrund einer Grippewelle nur zu gerne verlegt hätte ...

Wesendorfer SC – MTV Gamsen (Sonntag, 14 Uhr)

„Wir haben aktuell die Grippewelle. Wir werden wahrscheinlich keine elf Spieler zusammenkriegen“, erklärt Gamsens Co-Trainer Marcel Neumann: „Wir haben bei Wesendorf angefragt, ob wir das Spiel deshalb verlegen können. Und Wesendorf hat auch eingewilligt. Wir haben das an Staffelleiter Timo Teichert so weitergetragen – und er hat es abgelehnt. Ich verstehe es nicht, wir haben noch genug freie Termine.“

Dass der Spielausschuss-Vorsitzende dem Verlegungswunsch nicht nachkommt, hat seinen Grund. „Wir haben einen Beschluss im Spielausschuss getroffen, dass die ausgefallenen Spiele, die vor der Rückserie angesetzt sind, von Verlegungen ausgenommen sind. Hier sind nur wetterbedingte Spielabsagen möglich“, verdeutlicht Teichert: „Auch wenn es mir für Gamsen leid tut, wenn es nun so kommt. Aber wir können da jetzt keine Ausnahme machen.“

Der Ball liege nun beim WSC, so Marcel Neumann, dessen Verein das erste Spiel „auf Wunsch der Wesendorfer“ verlegt hatte. „Wenn Wesendorf das Spiel nicht absagt, dann werden wir spielen.“

In welcher Besetzung, das könne er noch nicht sagen. „Wir haben nach dem 5:1-Sieg in Vordorf Rückenwind. Wer aber von der ersten Elf, die da auf dem Platz stand, dabei sein kann, das ist aktuell fraglich“, sagt Gamsens Co-Trainer: „Und Spiele in Wesendorf sind ohnehin immer unangenehm.

SV Triangel – TSV Hillerse II (Sonntag, 14 Uhr)

Die Punktspiel-Premiere von Arne Hoffart als Coach des SV Triangel, sie steigt „mitten in der Vorbereitung“, so der 49-Jährige. Erst zwei Testspiele hat seine neue Mannschaft bis dato absolviert – „ein nicht so gutes und ein richtig gutes“, sagt Hoffart mit Blick auf das 2:4 gegen den FSV Vorhop-Schönewörde und das 2:0 beim SV Osloß. „Wir sind einigermaßen gerüstet“, legt sich der neue Trainer der Sassenburger fest. „Aber im Moment weiß keiner so richtig, wo er wirklich steht. Wir nehmen es, wie es ist.“

Keine Frage, zum Debüt wünscht sich der Ex-Profi natürlich einen Sieg seiner Schützlinge. „Wir spielen zu Hause gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle fast unser Nachbar ist. Da wollen wir auf jeden Fall gewinnen“, konstatiert Arne Hoffart, der einen guten Eindruck von seiner neuen Truppe hat. „Ich kannte die Jungs ja schon vorher. Da lässt sich etwas aufbauen“, meint er vor dem Start in die zweite Saisonhälfte.

