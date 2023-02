Mini-Kader des MTV Gifhorn wehrt sich tapfer

In der Konstellation war einfach nicht mehr drin im Duell der Tabellennachbarn: Die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn machten sich lediglich mit einem Mini-Aufgebot auf den Weg zum USV Braunschweig und mussten sich mit nur sechs Akteuren am Ende mit 61:79 (32:44) geschlagen geben.

MTV Gifhron startet gut in die Partie

Dabei hatten die Gifhorner beim Tabellenfünften gut in die Partie gefunden und das erste Viertel sogar mit 25:18 für sich entschieden. Im zweiten Abschnitt sollte dann einfach nichts mehr fallen für die Gäste, der USV-Korb schien wie vernagelt. Während die Braunschweiger nun konstant punkteten, kamen auf MTV-Seite bis zum Seitenwechsel nur noch sieben Zähler hinzu.

Allerdings ließen sich die Gifhorner davon nicht aus der Bahn werfen, sondern wehrten sich auch weiterhin nach Kräften. Das dritte Viertel (18:19) verlief ausgeglichen, so dass der MTV mit einem

13-Punkte-Rückstand in den Schlussabschnitt ging. Eine Hypothek, die sich für das Mini-Aufgebot der Gäste als zu hoch erweisen sollte. Es fehlten letztlich die Alternativen von der Bank, um dem Spiel noch eine Wende zu geben und in der Tabelle somit vor den Braunschweigern zu bleiben.

MTV Gifhorn: Sebastian Fischer 9 Punkte, Leon Johannes 16, Valentin Kloss, David Rosemeyer 13, Simon Rosemeyer 17, Jaron Steinkamp 6.

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de