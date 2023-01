TTC verliert Spitzenspiel nach Verletzungsdrama

Der TTC Schwarz-Rot Gifhorn hat den ersten echten Rückschlag im Titelrennen der Tischtennis-Landesliga hinnehmen müssen. Spitzenspieler Jens Klingspon und Co. verloren das Topspiel bei der SG Lenglern mit 4:9. Dabei gerieten die Mühlenstädter denkbar unglücklich auf die Verliererstraße…

Nach einem Erfolg des Duos Klingspon/Yannis Horstmann und einer Niederlage des Doppels Thorsten Jung/Christian Schlifski führten Alexander Röhrig-Bartel und Davide Manca im dritten Doppel mit 2:1-Sätzen, beim Stand von 9:9 ging es in die Crunchtime. Parallel war Horstmann im Einzel im Einsatz und führte ebenfalls mit 2:1 nach Durchgängen.

Mit der Verletzung von Alexander Röhrig-Bartel wendet sich das Blatt

Dann passierte es: Röhrig-Bartel verletzte sich bei einem Richtungswechsel schwer. Zwei Punkte hatten zum Matchgewinn gefehlt, der geriet damit außer Reichweite. Nach dem vierten Satz musste das Gifhorner Duo aufgeben, Durchgang 5 ging daher mit 11:0 an die SG. „Alexander hat sich wohl die Achillessehne gerissen und schon einen Termin für die OP, die am Dienstag sein soll“, verriet Kling­spon. Auch Horstmanns Partie war lange unterbrochen, nach Wiederbeginn drehte Lenglerns Christopher Hahn diese noch. „Das soll aber keine Ausrede sein“, betonte Klingspon. Er selbst musste sich später auch in fünf Sätzen geschlagen geben. „Mein Gegner hat gut gespielt, ich nicht ganz so“, fasste Klingspon zusammen.

Ein 1:5-Rückstand war nicht zu korrigieren für die Gäste. Mit einem kampflos abgegebenen Einzel Röhrig-Bartels endete das Spitzenduell. Damit hat die SG die besten Karten in Sachen Aufstieg. Klingspon: „Die Saison und der Kampf um die Plätze 1 bis 3 sind noch komplett offen. Selbst, wenn Lenglern alles gewinnt: Schlagen wir Union Salzgitter II, reicht es immer noch für den Relegationsplatz.“

Die Ergebnisse: SG Lenglern – TTC Schwarz-Rot Gifhorn

Die Doppel: Tröger/Keitel – Jung/Schlifski 3:1 (11:5, 13:11, 14:16, 16:14), Hahn/Henkel – Klingspon/Horstmann 1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 9:11), Meding/Knabe – Röhrig-Bart./Manca 3:2 (7:11, 11:6, 8:11, 12:10, 11:0), Christopher Hahn – Yannis Horstmann 3:2 (7:11, 12:10, 10:12, 11:8, 11:8), Niklas Meding – Jens Klingspon 3:2 (8:11, 11:9, 6:11, 11:7, 12:10), Pascal Tröger – Alexander Röhrig-Bartel 3:0 (11:0, 11:0, 11:0), Stephan Keitel – Thorsten Jung 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 10:12), René Knabe – Christian Schlifski 3:1 (8:11, 11:3, 11:6, 11:9), Karsten Henkel – Davide Manca 2:3 (6:11, 11:7, 11:5, 9:11, 8:11), Christopher Hahn – Jens Klingspon 0:3 (7:11, 6:11, 5:11), Niklas Meding – Yannis Horstmann 3:1 (11:2, 9:11, 11:6, 11:7), Pascal Tröger – Thorsten Jung 3:1 (11:5, 7:11, 11:8, 11:2), Stephan Keitel – Alexander Röhrig-Bartel 3:0 (11:0, 11:0, 11:0).

