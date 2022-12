MTV Gifhorn holt vier Punkte in eigener Halle

Sie waren dicht dran, standen vor dem Sprung an die Spitze. Doch dann ging den ersatzgeschwächten Landesliga-Volleyballern des MTV Gifhorn gegen Tabellenführer FC Wenden die Luft aus – und die Schwarz-Gelben verloren das Topspiel noch mit 2:3 (25:18, 25:22, 23:25, 21:25, 8:15). Zuvor hatten die Schützlinge von Trainer Werner Metz Schlusslicht SV Olympia Braunschweig mit 3:1 (25:16, 13:25, 25:23, 25:13) in die Schranken gewiesen.

Verstärkung aus der „Zweiten“ nötig – Zuspieler Henry Peters mit gutem Einstand

Die personellen Voraussetzungen vor dem ersten Heimspieltag der Saison waren alles andere als gut gewesen. Rene Buchmann und Alexander Bolger fehlten, mit Artur Stark fiel zudem der einzige etatmäßige Zuspieler des MTV aus. „Wir hatten drei Akteure aus der zweiten Mannschaft dabei. Darunter Zuspieler Henry Peters, der es sehr, sehr gut gemacht hat“, lobte Werner Metz. „Wir haben teilweise gleich mit zwei Spielern aus der Zweiten auf dem Platz gestanden.“

Doch dafür lief es – „mit Ausnahme des zweiten Satzes“ – schon im ersten Spiel gut beim MTV. „Ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht man mit einem neuen Zuspieler“, meinte Metz. „Wir haben das Spiel aber auf jeden Fall verdient gewonnen. Im dritten Satz mussten wir aber harte Arbeit leisten“, sagte Gifhorns Coach mit Blick auf den knappen 25:23-Erfolg seines Teams.

MTV Gifhorn fehlt im Spitzenspiel am Ende die Frische

In der zweiten Partie des Tages gegen Tabellenführer FC Wenden erwischten die Gifhorner „einen super Start“, so Metz. Die ersten beiden Durchgänge sicherten sich die Hausherren glatt. „Wir standen kurz vor einer Überraschung. So muss man das angesichts unserer Besetzung sehen“, unterstrich Metz und fügte an: „Wenn wir das erste Spiel nicht in den Knochen gehabt hätten, dann hätten wir auch diese drei Punkte geholt.“

So waren es aber die Wendener, die in der entscheidenden Phase „einfach frischer“ waren. „Bei uns hat sich die Fehlerzahl dagegen erhöht“, konstatierte der Trainer: „Das Spiel wurde zu einer Kraftfrage.“ Das zeigte sich auch im vierten Satz, als die Gifhorner bis zum 21:21 noch gleichauf waren. „Es ist schon ärgerlich, wenn du mit 2:0 führst und noch verlierst. Aber wir müssen mit den vier Punkten, die wir geholt haben, zufrieden sein.“

MTV Gifhorn: Peters, Wagner, Wichmann, Nils Andresen, Lauterbach, Marc Andresen, Riedel Apablaza, Fischer, Prokofiev.

jne

