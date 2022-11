Acht Gifhorner Sportvereine sagen „Danke“ fürs Engagement

Die Nächsten, bitte… Im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Kreissportbundes Gifhorn wurde das Engagement weiterer verdienstvoller Persönlichkeit gewürdigt. Bereits seit 2019 werden hier Jahr für Jahr Freiwillige aus den Sportvereinen mit einer Überraschungsaktion geehrt.

Albert LanghorstSSV Didderse

Im Rahmen der Mitgliederversammlung überraschte der Vorstand des SSV Didderse das langjährige Vereinsmitglied Albert Langhorst mit dieser Ehrung. Er ist sich nie zu schade, als Platzwart, als Kassierer oder Schiedsrichter zu fungieren. Unzählige Arbeitseinsätze am Sportheim und auf der Sportanlage, der Sportheim-Neubau von 1994 bis 1996, an dem er mit mehr als 700 Arbeitsstunden wie kein anderer beteiligt war, 18 Jahre Vorstandsarbeit: Langhorsts Verdienste für den SSV Didderse sind schier endlos ...

Jessica BalkeTSC Gifhorn

Jessica Balke arbeitet seit fünfeinhalb Jahren im Vorstand des TSC Gifhorn. Sie ist verantwortlich für alle Veranstaltungen – ob Herbstball, Tanz in den Mai, verschiedene Turniertanzveranstaltungen oder das Formationsfestival. Beim dritten Formationsfestival des TSC wurde Jessica Balke vom KSB-Geschäftsführer Martin Roth geehrt. Vor einem großen Publikum standen ihr voller Überraschung die Tränen in den Augen.

Heiner BuchholzTSV Schönewörde

Zu einem Ehrenamtstag hatte der TSV Schönewörde seine ehrenamtlich und freiwillig Tätigen in das Hotel am Bernsteinsee eingeladen. Der TSV-Vorsitzende Heiner Buchholz begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ging ausführlich auf die Bedeutung der Ehrenamts- und Freiwilligenarbeit in Schönewörde ein und bedankte sich herzlich bei allen Anwesenden für die geleistete Arbeit. Vor dem Beginn des nächsten Programmpunktes wurde der TSV-Chef dann jedoch selbst überrascht. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes Martin Roth gratulierte dem „Vereinshelden“ gemeinsam mit Dennis Dornuf, dem 2. Vorsitzenden des TSV, und überreichte Heiner Buchholz eine Ehrenurkunde sowie eine Tasche voller kleiner Geschenke als Anerkennung und Wertschätzung für die langjährige Vorstandsarbeit.

Sven SteckhanSV Volkse-Dalldorf

Auch die SV Volkse-Dalldorf überraschte ihren ersten Vorsitzenden im Rahmen der Aktion. Sven Steckhan ist bereits seit mehr als zwölf Jahren „SV-Boss“ und hat damit inzwischen die drittlängste Amtszeit in der 100-jährigen Vereinsgeschichte erreicht. Steckhan steuerte den Verein trotz starker beruflicher Einbindung durch herausfordernde Zeiten. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen meisterte er „im Team“ wichtige Projekte – und wurde dafür von seinen Mitstreitern nominiert, die ihm einen Überraschungsbesuch abstatteten. Der Geehrte war sichtlich erfreut über die Wertschätzung. Kassenwart Heinz Plantikow sagte in Richtung von Sven Steckhan: „Die meisten hätten mit dem persönlichen Programm schon längst die Segel der Vereinsarbeit gestrichen.“

Michael MietzTSV Fortuna Bergfeld

Michael Mietz, seit über 50 Jahren Vereinsmitglied, ist die „gute Seele“ beim TSV Bergfeld. Er kümmert sich um die gesamte Vereinsanlage: die Pflege der Fußballfelder, von Heizung und Sanitärbereich in den Sportheimen und Unterstützung der Tennisabteilung in der Platzpflege. Bei den Bauprojekten der vergangenen Jahre (neue Dächer, Flutlicht, Heizung und Beregnungsanlage) hat sich Michael Mietz ebenfalls stark eingebracht Und auch in anderen Bereichen hat er beim TSV Fortuna Bergfeld viel bewegt. Michael Mietz ist es zu verdanken, dass lange Zeit eine zweite Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen konnte. Die Bewahrung von Traditionen ist ihm zudem eine Herzensangelegenheit: Als Sozialwart kümmert Mietz sich um Jubiläen der Mitglieder und würdigt auch verstorbene Mitglieder. Diese Vielzahl von Aufgaben nimmt er seit mehreren Jahrzehnten wahr.

Heinz-Dieter „Fiete“ BrandesTSV Hillerse

Im Rahmen eines Mannschaftsessens der ersten und zweiten Herren des TSV Hillerse sowie der Altherren-Mannschaft wurde „Fiete“, wie er nur gerufen wird, von seinen Fußballern überrascht. Platzwart, Betreuer, praktisch Mädchen für alles rund ums runde Leder: Das ist Heinz-Dieter Brandes. Und er war sichtlich bewegt, als er im Hillerser Hof im Beisein von rund 60 Personen ausgezeichnet wurde, und freute sich riesig über die Überraschung.

Severin SchillingJFV Kickers

Zuhause wurde Severin Schilling „erwischt“ von zehn Leuten aus seinem Verein sowie dem engeren Freundes- und Bekanntenkreis, die ihn sportlich und persönlich mehr oder weniger lange begleitet haben – aktuelle und vergangene Weggefährten. „Bewaffnet“ mit guter Laune, einem großen Banner und der Urkunde für die Aktion „Ehrenamt überrascht“ schlich der Tross des JFV Kickers an der Garage vorbei und überraschte Severin Schilling, als dieser aus seiner Gartenlaube hervortrat. Alle gratulierten ihm zu seinem bisherigen Engagement und bedankten sich für seine jahrelange Arbeit im Verein – als Trainer und Motor in vielen Bereichen. Anschließend begannen die Feierlichkeiten, denn seine Frau, die eingeweiht war, hatte im Vorfeld bereits – zum Fußball passend – Bier und Bratwurst organisiert. Kurzerhand wurde der Grill angeworfen und fix eine Bierzeltgarnitur herangeschafft. So entstand nach kurzer Zeit ein geselliger Abend mit einer Menge Spaß, alten Geschichten und viel Grund zum Lachen.

Matthias KöslinSV Lüsche-Räderloh

Zum Abschluss des Übungsschießens des Schützenvereines Lüsche-Räderloh wartete auf Schriftführer Matthias Köslin eine ganz besondere Überraschung. In der Laudatio hob Vorsitzender Harald Mundil die Verdienste von Matthias Köslin ausführlich hervor: „Seit 2012 ist er als Schriftführer im Vorstand des Schützenvereines Lüsche-Räderloh und versorgt die Mitglieder mit allen Informationen. Für den Schützenverein hat er die digitale Mitgliederverwaltung aufgebaut und betreut. Als der Landkreis Gifhorn 2016 den Schießstand sperren wollte, war er es, der sich um die notwendige Lüftungsanlage gekümmert und diese letztendlich realisiert hat.“ Mundil vergaß aber auch nicht, Frau Köslin in die Laudatio mit einzubeziehen. „Sie hat ihm stets den Rücken freigehalten.“ Dafür bekam sie vom Vereinsvorsitzenden ein persönliches Geschenk. überreicht.

