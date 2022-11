Der MTV Gifhorn lässt einfach nicht locker

Gifhorn. Die Gifhorner feiern einen souveränen 3:0-Erfolg beim FC Wenden II. Am Samstag beginnt die anstehende Heimspielserie in der Halle der BBS II.

Vierter gegen Dritter – was auf dem Papier nach einer engen Angelegenheit aussah, wurde zu einer klaren Sache. Die Landesliga-Volleyballer des MTV Gifhorn ließen im Auswärtsspiel beim FC Wenden II nichts anbrennen und fuhren im vierten Saisonspiel ihren vierten Sieg ein. Nach nur 64 Minuten durften die Gäste über ein souveränes 3:0 (25:20, 25:19, 25:16) jubeln.

„Es war ein toller Nachmittag“, sagte MTV-Coach Werner Metz und bezog damit zugleich auch den Erfolg der Gifhorner Frauen in Hannover ein (siehe Bericht), die parallel im Einsatz waren.

MTV Gifhorn bringt Satzgewinne frühzeitig unter Dach und Fach

Doch zurück zu dem Männern in Schwarz und Gelb, die in Wenden von Beginn an in der Spur waren. 8:2 hieß es nach wenigen Minuten, 18:13 etwas später – „der erste Satz war vom Verlauf her deutlich“, merkte Werner Metz zufrieden an. Wenden II fand einfach keine Mittel, um die Gifhorner in Verlegenheit zu bringen.

Und an dieser Tatsache sollte sich auch im weiteren Spielverlauf nichts ändern. „Wir haben auch im zweiten und dritten Satz zeitig geführt und diese Durchgänge sehr konzentriert zu Ende gespielt“, erklärte der MTV-Coach: „Wir haben einfach nicht locker gelassen.“

Mit guten Aufschlägen setzten die Gäste den Tabellenvierten permanent unter Druck, und auch die Annahme funktionierte hervorragend beim MTV. Dementsprechend druckvoll waren die Gifhorner dann auch im Angriff und stellten die FC-Reserve so vor Probleme, die für sie an diesem Tag schlichtweg nicht zu lösen waren. Nach rund einer Stunde war der vierte Saisonsieg somit bereits perfekt.

Mit Thomas Wagner war wieder einmal ein Spieler aus der MTV-Reserve dabei, der hereinschnuppern durfte. „Wir trainieren zusammen. Wir haben in der zweiten Mannschaft viele junge Spieler, die einiges mitbringen“, zeigte Gifhorns Coach auf, dass künftig weiter verstärkt auf den eigenen Nachwuchs gesetzt werden soll. „Die Jungs machen sich wirklich gut“, hob Werner Metz hervor.

MTV Gifhorn: Wagner, Bolger, Wichmann, Nils Andresen, Lauterbach, Marc Andresen, Riedel Apablaza, Stark, Fischer.

Heimspielserie des MTV Gifhorn

Vier Spiele liegen bereits hinter den Landesliga-Volleyballern des MTV Gifhorn. Doch am Samstag feiern sie eine Saisonpremiere: Denn erstmals treten sie vor heimischer Kulisse an. Von 15 Uhr an haben die Schwarz-Gelben SV Olympia Braunschweig und FC Wenden zu Gast in der Halle der BBS II.

Es ist der Auftakt von sechs Heimspielen am Stück. „Olympia haben wir jetzt erst in Wenden gesehen und einen frischen Eindruck gewonnen. Es ist ein Gegner, den wir schlagen müssen – das darf schon unser Anspruch sein“, sagt MTV-Coach Werner Metz.

Deutlich höher hängen dann die Trauben im anschließenden Verfolgerduell gegen den FC Wenden. „Wir kennen uns. Ich halte Wenden für den spielerisch stärksten Gegner. Aber wir wollen in der Tabelle klettern und beide Spiele gewinnen“, betont Metz.

