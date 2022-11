MTV Gifhorn gewinnt überraschend mit 3:0 beim TK Hannover

Unverhofft kommt oft! Die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn haben beim Turn-Klubb zu Hannover III einen echten Überraschungscoup gelandet – und sich mit einem 3:0 (25:18, 25:21, 25:19)-Erfolg auf den Heimweg gemacht.

Spielerinnen des MTV Gifhorn haben aufeinander aufgepasst

„Wir haben einfach mal was ausprobiert und es ist gut gegangen“, betonte Karsten Rohlfs, der Coach Werner Metz an der Seitenlinie vertrat. „Wir haben etwas in der Rotationsfolge verändert. So haben die Spielerinnen mehr aufeinander aufgepasst, mehr füreinander gespielt“, meinte Rohlfs.

Natürlich spielte den Gifhornerinnen in die Karten, dass Hannover bereits fünf Sätze in den Knochen hatte. „Wir konnten den TK also auch ein bisschen analysieren und uns auf sein Spiel einstellen“, erklärte der Interimscoach, dessen Team gut in die Partie fand und über 10:9 und 18:15 dem Satzgewinn entgegensteuerte.

Ein ähnliches Bild gab es dann in Durchgang 2: Der MTV führte klar, wechselte dann ein wenig durch – und Hannover kam noch einmal auf 20:21 heran. „Wir haben dann zurückgewechselt, damit kam die Stabilität zurück“, sagte Rohlfs. Im dritten Satz führten die Gifhorner- innen dann erneut gleich wieder und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. „Die Annahme war richtig gut, die Stimmung auf dem Feld ebenfalls. Da hat jeder für jeden gekämpft“, meinte Rohlfs.

Gastgeberinnen haben nie aufgegeben

Und das war letztlich auch nötig. Denn auch wenn die Gastgeberinnen hinten lagen, „haben sie sich nie aufgegeben“, so der MTV-Coach. Die Hannoveranerinnen versuchten alles, um noch einmal die Wende zu schaffen, hielten mit allem, was sie hatten dagegen. Doch den zweiten Saisonsieg der Gäste konnten sie nicht mehr verhindern – die Überraschung war perfekt!

MTV Gifhorn: Rohlfs, Witt, Lauterbach, Diederich, Steinmetz, Frölich, Gawlak, Baaske.

