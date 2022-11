Die Start-Hypothek ist zu hoch: MTV Gifhorn verliert bei TSG

Er versenkte fünf Drei-Punkte-Würfe nach der Pause: Julius Nieß (rechts) war in Königslutter MTV-Topscorer.

Sechstes Spiel – dritte Niederlage: Die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn mussten sich bei Aufsteiger TSG Königslutter mit 83:86 (22:30, 15:20, 23:14, 23:22) geschlagen geben und verpassten damit den möglichen Sprung auf Tabellenplatz 4.

MTV Gifhorn legt Fehlstart hin

Die Schwarz-Gelben legten in Königslutter einen echten Fehlstart hin und liefen gleich einem 0:10-Rückstand hinterher. „Bei uns ist in den ersten fünf Minuten wirklich alles gefallen. Gifhorn kam nicht richtig zum Zuge“, konstatierte TSG-Coach Christian Schöndube, dessen Mannschaft in der fünften Minute bereits 19 Punkte für sich verbucht hatte.

Vor allem mit dem Tempospiel der Gastgeber taten sich die Gifhorner schwer. „Wir haben sie immer wieder überlaufen“, freute sich Schöndube über die zahlreichen erfolgreichen Fastbreaks seiner Schützlinge in der ersten Halbzeit.

Julius Nieß brachte Gifhorn mit fünf „Dreiern“ wieder heran

Geschlagen gab sich der MTV aber noch lange nicht und verkürzte den Rückstand nach dem dritten Viertel auf vier Punkte. Angetrieben von Julius Nieß, der von draußen einen Sahnetag erwischt hatte und nach dem Seitenwechsel gleich fünf „Dreier“ erfolgreich versenkte. Im Schlussviertel zogen die Gastgeber dann wieder davon und führten zwei Minuten vor dem Ende noch mit zwölf Zählern.

MTV Gifhorn: Baar 3 Punkte, Johannes 15, Kok 3, Nieß 22, David Rosemeyer 18, Simon Rosemeyer 19, Schaller-Helmchen, Steinkamp 4.

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de