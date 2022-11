U19 des FC Schwülper gewinnt nach Rückstand noch mit 4:1

Gifhorn. Die A-Junioren des FC Schwülper gewinnen gegen die JSG Helmstedt. In der Niedersachsenliga verliert der MTV Gifhorn deutlich in Hildesheim.

Ziel erreicht! Mit einem 4:1-Sieg und einem guten Gefühl verabschiedeten sich die A-Junioren-Fußballer des FC Schwülper in der Bezirksliga bereits in die Winterpause. Staffelgefährte JFV Kickers kassierte dagegen eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Reislingen-Neuhaus.

A-Junioren-Niedersachsenliga

VfV Borussia Hildesheim – MTV Gifhorn 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Owusu (7.), 2:0 Becker (27.), 3:0 Manasra (32.), 4:0 Becker (43.), 4:1 Wöckener (44.), 5:1 Owusu (68.), 6:1 Büsing (88.).

„Wir waren bemüht, haben alles probiert und auch nie aufgesteckt. Aber letztlich fehlt uns die Qualität“, resümierte Lars Martsch, Coach des MTV Gifhorn, nach der deutlichen Niederlage beim spielstarken Tabellendritten, der die Fehler der Gäste eiskalt ausnutzte. Und davon leisteten sich die Schwarz-Gelben nun einmal zu viele ...

Beim frühen 0:1-Rückstand standen beide Innenverteidiger falsch, der Torwart kam unnötig heraus – „es war ein Doppel-Fehler“, meinte Martsch. Und so ging es weiter aus Sicht des Schlusslichts. Ein ärgerlicher, weil unnötiger Foulstrafstoß führte zum zweiten Gegentreffer, beim 0:3 landete der zweite Ball mal wieder beim Gegner. „Und dann laufen bei einer Ecke unsere beiden kopfballstärksten Spieler auch noch zusammen und müssen raus“, sagte Martsch über die Auswechslungen von Pascal Meyer und Jannes Ueltzen kurz vor dem 0:4. Mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz über den VfV-Keeper hinweg verkürzte Jarne Luis Wöckener. Nach der Pause versuchte es der MTV dann offensiver, hatte 15 starke Minuten, in denen Seymen Güngör das mögliche 2:4 verpasste. „Und im Gegenzug kriegen wir das 1:5“, schilderte der MTV-Coach.

A-Junioren-Bezirksliga

FC Schwülper – JSG Helmstedt 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Buchwald (28.), 1:1 Eigentor Geisler (48.), 2:1 Jacobs (53.), 3:1 Laubrich (82., HE), 4:1 Schulze (88.).

In der ersten Halbzeit enttäuschten die Gastgeber gegen den Tabellenvorletzten auf ganzer Linie und lagen zur Pause auch hinten. „Ich bin dann in der Kabine ein bisschen lauter geworden – oder anders gesagt: Es war ein Monolog“, erklärte FC-Coach Jan Schulze und merkte schmunzelnd an: „Ich war richtig geladen und habe dann mal kurz meine Tochter weggefahren. Als ich wiedergekommen bin, haben wir schon geführt ...“ In den zweiten 45 Minuten habe sein Team dann gezeigt, „was wir von ihm erwarten“, freute sich Schulze.

JFV Kickers – SV Reislingen-Neuhaus 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Lücke (1.), 0:2 Paschke (59.).

Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage riss die JFV-Serie gegen den Tabellendritten – und das auch unnötig. „Mit der Leistung der Mannschaft war ich auf jeden Fall zufrieden“, lobte Kickers-Coach Thomas Schiller seine Elf, die jeweils nach Unachtsamkeiten frühe Gegentreffer kassierte und offensiv selbst gute Chancen durch Felix Baumann und Marcel Westermann ausließ.

B-Junioren-Landesliga

Eintracht Northeim – MTV Gifhorn 5:3 (1:2). Tore: 0:1 Krüger (2.), 1:1 Al Ismaeel (21.), 1:2 Geeiner (40.), 2:2 Fedderau (46., FE), 3:2 Braun (55.), 4:2 Redecker (62.), 4:3 Krüger (77.), 5:3 Redecker (80.+2). Rote Karte: MTV (48.).

