Nilßon-Zwillinge feiern Comeback als Spitzenreiter

Vier Spiele, drei Siege – Tabellenplatz 1! Die Zwillinge Domenik und Maxemilian Nilßon feierten in der Radball-Verbandsliga ein Comeback nach Maß. Das Duo des RSV Löwe Gifhorn III grüßt nach dem ersten Spieltag in Hannover als Spitzenreiter.

Domenik und Maxemilian Nilßon feiern Comeback nach sieben Jahren Pause

Dabei hatten die beiden „Löwen“ ihre gemeinsame Karriere nach der Saison 2014/2015 beendet – und kehrten nun nach siebenjähriger Pause umso eindrucksvoller zurück. „Das Ziel der beiden ist der Aufstieg in die Oberliga“, machte RSV-Pressewart Martin Kriebel deutlich, dass die Nilßon-Zwillinge sich einiges vorgenommen haben für ihre Comeback-Saison.

Dass aller Anfang bekanntlich schwer ist, bekamen die Nilßons aber in ihrer Auftaktbegegnung zu spüren. Gegen RVGR Oker I lagen die beiden deutlich überlegenen Gifhorner zur Halbzeit nur mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel klappte es dann jedoch mit dem Toreschießen, so dass am Ende ein souveräner 6:1-Erfolg zu Buche stand.

RSV Löwe Gifhorn kassiert nur eine Niederlage

In ihrer zweiten Partie bekamen es die beiden „Löwen“ mit dem Staffelfavoriten RVM Göttingen zu tun. „Da merkte man dann doch das Trainingsdefizit von Tormann Domenik“, meinte Martin Kriebel. Letztlich gab es eine 3:6-Niederlage für die Gifhorner.

Die RSV-Drittvertretung ließ sich davon allerdings nicht aus der Bahn werfen, sondern drehte in den letzten beiden Spielen so richtig auf. Gegen die fünfte Mannschaft des gastgebenden RCT Hannover feierten die Nilßon-Zwillinge einen 8:0-Kantersieg. Und auch im letzten Match gegen die U19 des RV Bilshausen ließen die Gifhorner nichts anbrennen und fuhren mit einem 5:2 den dritten Erfolg des Tages ein.

„In den beiden Partien war es vor allem Feldspieler Maxemilian, der das Spiel kontrollierte“, berichtete Kriebel. Der zweite Spieltag der Verbandsliga findet am 28. Januar 2023 in Oker statt – und dann sind die „Löwen“ die Gejagten.

jne

