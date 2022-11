SV Leiferde empfängt SV Triangel zum Nachholspiel

Im Nachholspieleinsatz sind die SV Leiferde (in Blau) und der MTV Gamsen am Mittwoch.

Mit zwei Nachholspielen wird die Tabelle der Fußball-Kreisliga Gifhorn am Mittwochabend begradigt.

Wesendorfer SC – MTV Gamsen (Mi., 19 Uhr). Das erst einmal erfolgreiche Schlusslicht aus Wesendorf ist gegen den ambitionierten Bezirksliga-Absteiger nur krasser Außenseiter.

SV Leiferde – SV Triangel (Mi., 19 Uhr). Dieses Duell gab es in der aktuellen Saison bereits einmal: Die Triangeler setzten sich in der ersten Runde des Wittinger Kreispokals mit 5:3 am Gilder Weg in Leiferde durch – und die Gastgeber würden diese offene Rechnung nun natürlich gerne begleichen. „Das wird ein enges Ding. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, meint SVL-Coach Stefan Schmidt: „Zurzeit liegen diese Kleinigkeiten aber leider meistens nicht auf unserer Seite.“

Auch wenn die Leiferder personell weiter nicht gut aufgestellt sind und aktuell „5, 6 Verletzte“ haben, stellt Schmidt klar: „Wir wollen spielen.“

jne

