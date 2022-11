4:1! Sening und Helms lassen den MTV Isenbüttel jubeln

Keine drei Wochen ist es her, als der Fußball-BezirksligistMTV Isenbüttel im Nachholspiel gegen die TSG Mörse den späten Ausgleichstreffer hinnehmen musste und einen wichtigen Sieg verpasste. Nun kam es am ersten Rückrundenspieltag zum erneuten Aufeinandertreffen der Kellerkinder. Dieses Mal ließen sich die Hehlenrieder die Butter jedoch nicht vom Brot nehmen und setzten sich verdient mit 4:1 (2:0) durch.

Der MTV kam besser in die Partie und nutzte eine seiner ersten Chancen zur frühen Führung, Eduard Sening traf zum 1:0 (12.). In der Folge war es ein umkämpftes Spiel, die TSG wollte sich nicht aufgeben, gefährlich wurde es im Sechzehner der Hausherren im ersten Durchgang allerdings nicht. Beim MTV lief es hingegen besser, Sening gelang in Minute 36 sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag.

Mit der 2:0-Führung im Rücken wollte sich Isenbüttel jedoch nicht zufrieden geben, die endgültige Entscheidung sollte her. Doch Mehmet Hajdaraj vergab zwei gute Möglichkeiten (59., 67.). „Wir müssen uns ankreiden, dass wir den Sack einfach nicht zugemacht haben“, meinte MTV-Coach Dennis Stöbermann.

Eingewechselter Helms sorgt für die Entscheidung

Die Gastgeber waren weit aufgerückt, Mörse schaltete nach Ballgewinn schnell um und Matti Zick sorgte für den Anschlusstreffer, nachdem er MTV-Keeper Sören Rang umkurvt hatte (72.). Isenbüttel geriet kurzzeitig ins Schwimmen, doch der eingewechselte Jan-Philipp Helms, der zuletzt mehrere Wochen verletzt gefehlt hatte, erstickte die TSG-Hoffnung per Doppelschlag im Keim (84., 87.).

Isenbüttels Trainer Dennis Stöbermann war nach dem vierten Saisonsieg hochzufrieden. „Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft – und nur so kann man solche Spiele auch gewinnen. Das war eine gute Leistung, wir haben auf jeden Fall verdient gewonnen.“

Tore: 1:0, 2:0 Sening (12., 36.), 2:1 Zick (72.), 3:1, 4:1 Helms (84., 87.).

