Nach drei Sätzen bricht der MTV Gifhorn ein

Über drei Sätze boten die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn den SF Aligse in deren Halle Paroli. Die Schwarz-Gelben gewannen allerdings nur einen dieser drei Durchgänge – und brachen dann ein. Die Gäste verloren mit 1:3 (19:25, 28:26, 22:25, 8:25). „Unter dem Strich ist es sehr ärgerlich“, befand MTV-Trainer Werner Metz, der die Durchgänge 2 und 3 als „total offen“ bezeichnete.

Im ersten Satz hatten die Gifhornerinnen zwar mitgehalten, letztlich brannte aus Sicht Aligses aber nicht viel an. Anders verlief der zweite Durchgang: Beide Teams hätten ihn sich sichern können, am Ende ging er mit 28:26 an den MTV. Beim Stand von 22:22 in Satz 3 befand sich die Partie auf des Messers Schneide. „Wir haben in einigen Bereichen gut gespielt, aber auch ein paar blöde Fehler produziert und etwas Pech gehabt“, haderte Metz, dessen Team drei Punkte am Stück und somit auch den Satz verlor.

„Ich bin nach dem dritten Durchgang davon ausgegangen, dass wir auch im vierten voll dagegenhalten würden. Dann ging aber nichts mehr, dafür habe ich keinen Erklärungsansatz“, gab Metz zu. An den Kräften der Mühlenstädterinnen dürfte es nicht gelegen haben. Sie hatten zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Möglichkeit, während der Partie durchzuwechseln und die Einsatzzeiten zu verteilen.

So holte der MTV nur noch acht Punkte und musste sich ohne Zählbares auf den Heimweg machen. „Die ersten drei Sätze waren das, was wir aktuell spielen können. Damit können wir einverstanden sein“, resümierte Metz.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de