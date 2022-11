4:0 – FC Schwülper setzt sich im Kreisduell durch

Sie haben die Plätze mit der JSG Isenbüttel-Gifhorn getauscht: Die A-Junioren-Fußballer des FC Schwülper entschieden das Kreisduell klar mit 4:0 für sich und verließen damit die Abstiegsränge der Bezirksliga Nord.

FC Schwülper – JSG Isenbüttel-Gifhorn 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Maire (17.), 2:0 Behse (19.), 3:0, 4:0 Maire (80./FE, 82.). Rote Karte: FC (86.).

Drei wichtige Punkte fuhren die Gastgeber im Nachbarschaftsduell ein und zogen in der Tabelle an der JSG vorbei. „Langsam, aber sicher greift das, was wir wollen“, betonte FC-Coach Jan Schulze und schob nach: „Die Truppe weiß, um was es geht. Das war schon eine ganz andere Mannschaftsleistung.“

Ein Grund dafür war aber auch die Personaldecke, die diesmal deutlich dicker war. „Viele Verletzte und Kranke waren wieder zurück, dazu standen auch noch B-Jugendliche zur Verfügung“, berichtete Schulze, dessen Team von Beginn an das Heft in die Hand nahm. Mit einem Doppelschlag sorgten Maximilian Maire (17.) und Moritz Behse (19.) für das schnelle 2:0 – es war zugleich der Pausenstand. „Wir hätten schon zur Halbzeit höher führen müssen“, erklärte der FC-Coach. So blieb es letztlich bis in die Endphase spannend, ehe Schwülper mit einem erneuten Doppelschlag in der Schlussphase alles klarmachte. „Wir wollen jetzt gegen die JSG Helmstedt den nächsten Dreier einfahren und sind dann froh, wenn es in die Pause geht.“

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de