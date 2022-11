SV Westerbecks Serie reißt gegen TSV Hillerse II

Aufgrund der winterlichen Witterung standen in der Fußball-Kreisliga Gifhorn am Wochenende nur vier Paarungen auf dem Programm. Die Serie des SV Westerbeck endete mit der Heimniederlage gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Hillerse, der SV BW Rühen gewann das Derby gegen Aufsteiger TSV Brechtorf. Das Duell der Bezirksliga-Absteiger zwischen dem TSV Vordorf und dem MTV Gamsen sowie die Begegnung zwischen dem VfL Knesebeck und der SV Meinersen sollen am 11. Dezember nachgeholt werden.

SV Westerbeck – TSV Hillerse II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Bach (7.).

Fünf Spiele (vier Siege, ein Unentschieden) waren die Hausherren ungeschlagen, jetzt steht die Mannschaft von Chef-Trainer Matthias Weiß mal wieder ohne Punkte da. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass es gegen Hillerse schwer wird“, betonte Weiß. André Helms verschoss schon früh einen Foulelfmeter (4. Minute), nur kurze Zeit später gelang Tim Bach das Tor des Tages.. „Eigentlich müssen wir das Ding schon im ersten Durchgang umdrehen“, ärgerte sich Westerbecks Coach und spielte auf die vergebenen Tormöglichkeiten seiner Mannen an. Im zweiten Spielabschnitt brachten die Gäste von der Oker die knappe Führung ins Ziel. „Es ist natürlich bitter, aber die Jungs haben alles reingehauen. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, befand Weiß.

SV BW Rühen – TSV Brechtorf 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Sartori (25.), 1:1 Ramolla (30.), 2:1 Delau (33.), 3:1 Drechsler (80.), 3:2 Ulbrich (90.+3).

Der SV BW Rühen ist Derbysieger! Die Mannschaft von Trainer Jörg Jennerich gewann gegen den Nachbarn aus Brechtorf mit 3:2 und schob sich in der Tabelle am Rivalen vorbei auf Rang 8.

VfL Wittingen – SV Triangel 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Lambeck (24.), 1:1 Camara (34.), 2:1 Suskevic (83.).

Nach dem 0:3 gegen den VfL Knesebeck in der Vorwoche trat das Team von Trainer Detlev Weber auch die Rückreise aus Wittingen ohne Zähler an. Damit rückten die Kicker aus der Brauereistadt bis auf drei Punkte an den SV heran. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit bestimmt“, berichtete Weber, dessen Mannen durch Tobias Lambeck in Führung ging. Noch vor der Pause egalisierte Mory Camara die Gästeführung. „Im zweiten Durchgang war es lange ausgeglichen, aber irgendwann hatten wir kaum noch Zugriff.“ So drehte Wittingens Evgeni Suskevic die Partie. „Diese Niederlage ist völlig unnötig“, haderte Weber.

SV Welat Gifhorn – Wesendorfer SC 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 5:0 N. Karakas (17., 62.), 2:0 Hussein (37.), 3:0, 4:0 K. Nemr (47., 61.).

„Wir hatten von Beginn an das Heft in der Hand“, freute sich Welat-Coach Zafer Dadak und hob hervor: „Jeder hat für den anderen gekämpft.“ Nihat Karakas und der eingewechselte Kamel Nemr glänzten jeweils mit einem Doppelpack gegen das Schlusslicht aus Wesendorf. Ali Hussein traf ebenfalls. Dadak: „Meine Spieler waren zu jeder Zeit torgierig, das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können.“

