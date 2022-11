Ausgerechnet Erciyas rettet dem T.C. Gifhorn das Remis

Luca-Louis Kolschmann (links) und der TuS Neudorf-Platendorf kassierten beim T.C. Gifhorn (mit Leibchen) einen späten Ausgleichstreffer und blieben zum vierten Mal in Folge ohne Sieg.

Während sich Spitzenreiter TuS Müden-Dieckhorst (6:0 gegen SV Wagenhoff) und der erste Verfolger TuS Seershausen/Ohof (2:0 beim FC Schwülper II) wieder einmal keine Blöße gaben, ließ der TuS Neudorf-Platendorf erneut Federn. Der starke Aufsteiger T.C. Gifhorn trotzte dem einstigen Primus ein 1:1 ab.

T.C. Gifhorn – TuS Neudorf-Platendorf 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Ranft (48.), 1:1 E. Erciyas (80.).

Während die Gastgeber mit dem Selbstvertrauen von sechs Erfolgen aus sieben Partien in die Begegnung gingen, waren die Gäste zuvor dreimal sieglos geblieben. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es aber der TuS, der jubeln durfte: Keine 180 Sekunden waren nach Wiederbeginn gespielt, als Niklas Ranft zum 1:0 für die Grün-Weißen traf.

Die Platendorfer um Spielertrainer Jannik Wieloch führten bis in die Schlussphase hinein, brachten den knappen Vorsprung aber letztlich doch nicht über die Zeit. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgte Enes Erciyas, ein ehemaliger Platendorfer, für den Ausgleich und somit auch für den Gifhorner Punktgewinn.

VfL Rötgesbüttel – SG Vollbüttel/Ribbesbüttel 12:2 (7:1). Tore: 1:0, 5:1, 7:1, 12:2 Langner (7., 35., 43., 89.), 1:1 Jäger (12.), 2:1, 6:1 Grussendorf (20., 42.), 3:1 Steffes-Enn (21.), 4:1 Schacht (31.), 8:1 Ackermann (47.), 9:1 Schoelkmann (52.), 10:1 Maretzki (57.), 11:1 Neumann (64.), 11:2 Chmielnik (70.).

Die SG ist die punktlose Schießbude der Liga, für 20 Minuten gestaltete sie das Derby beim VfL aber ausgeglichen. Innerhalb von 60 Sekunden sorgten Tim Grussendorf und Justus Steffes-Enn für eine beruhigende 3:1-Führung der Hausherren, von dort an kannte die Partie nur noch eine Richtung. Bis zum Seitenwechsel legten die Rötgesbütteler noch vier Tore nach und schraubten das Ergebnis in den zweiten 45 Minuten noch weiter in die Höhe.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de