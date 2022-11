4:3! MTV Gifhorn siegt nach einer Achterbahnfahrt

Sie haben offenbar Geschmack gefunden an Krimis, an Achterbahnfahrten der Gefühle: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn und ihre Anhänger erlebten genau das im Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück. Die Schwarz-Gelben behielten nach einer rasanten Berg- und Talfahrt die drei Punkte in Gifhorn und zwangen die starken Gäste mit 4:3 (0:0) in die Knie.

Rein statistisch gesehen hätte man in der 61. Minute bereits auf einen Heimsieg wetten müssen, als Lasse Denker einen Foulstrafstoß – letztlich glücklich, denn TuS-Keeper Nils Böhmann war dran – für den MTV verwandelte. Denn: Immer wenn die Gifhorner in dieser Saison zu Hause treffen, dann gewinnen sie die Partie auch – und erzielen am Ende vier Tore (4:1 gegen HSC Hannover, 4:3 gegen Papenburg). Allerdings war Denkers Treffer eben nur das 1:2 gegen überzeugende Bersenbrücker.

MTV Gifhorn startet furios, aber ohne Torerfolg

Doch der Reihe nach: Die Hausherren hatten hervorragend in die Begegnung gefunden und hätten frühzeitig auf den Erfolgsweg einbiegen können. Der bärenstarke Guy Michel Grah (2.) zielte zu hoch, Wayne Rudt (6.) bei seinem Kopfball an den Innenpfosten etwas zu genau. Und Lasse Denkers Schuss (12.) wurde noch von der Linie gekratzt.

Nach einer Viertelstunde waren die favorisierten Gäste dann aber drin im Spiel – und der Motor des offensivstarken Tabellensechsten drehte auf Hochtouren. Gleich mehrfach brannte es in Hälfte 1 noch vor dem Tor des MTV, der das Glück des Tüchtigen hatte und sich mit einem torlosen Remis in die Kabine rettete. Doch schon da zeigte sich die hohe Qualität der Bersenbrücker.

Und so ging es auch nach Wiederanpfiff weiter – mit einem Unterschied: Nun nutzten die Gäste ihre Chancen auch. Markus Lührmann (47.) erzielte nach einem Konter das 1:0 für den TuS, ehe Ex-Profi Jules Reimerink mit einem sehenswerten Schlenzer (55.) den zweiten Treffer nachlegte. Doch dann wurde Marc Upmann im Strafraum zu Fall gebracht, Lasse Denker verwandelte den „Elfer“ (61.) – das Spiel begann sich zu drehen. Mit einem traumhaften Freistoß erzielte Marvin Luczkiewicz keine 120 Sekunden später den Ausgleich und bereitete nur vier Minuten später mustergültig das 3:2 durch Wayne Rudt vor.

Nun war Bersenbrück gefordert und meldete sich mit Wucht und drei Großchancen durch Lührmann (80.) und Lars Spit (80., 82.) zurück. Der 3:3-Ausgleich, den Leonard Hedemann (85.) per Kopf nach einer Ecke markierte, er hatte sich abgezeichnet. Doch der MTV bewies noch einmal Moral und Kampfgeist: Guy Michel Grah fand in der zweiten Minute der Nachspielzeit Marvin Luczkiewicz, der volley den 4:3-Siegtreffer besorgte.

Gifhorns „Co“ Michael Müller lobt: „Wie wir zurückgekommen sind, war phänomenal“

„Unser Ziel war es, dass wir stolz nach Hause gehen können – und das haben wir erreicht“, sagte Michael Müller. Und der Co-Trainer des MTV Gifhorn – Müller vertrat den privat verhinderten Coach Georgios Palanis – war schlichtweg begeistert nach dem 4:3-Sieg gegen den TuS Bersenbrück. „Wie wir zurückgekommen sind, das war schon phänomenal.“

Auch ein 0:2-Rückstand warf sein Team gegen „eine richtig gute Mannschaft“ nicht aus der Bahn. „Bersenbrück hat viel Qualität, ist für mich eine Top-4-Truppe“, betonte Müller. In der ersten Viertelstunde habe es der MTV „offensiv richtig gut gemacht“, den Gegner dann mit 1, 2 Fehlern jedoch wieder ins Spiel kommen lassen. „Insgesamt haben wir – trotz des dritten Gegentreffers – die Standards sehr gut verteidigt. Da ist Bersenbrück wirklich stark.“

Gifhorns Co-Trainer verzichtete bewusst darauf, die tollen Paraden von Torwart Tobias Krull vor und nach der Pause zu erwähnen oder auch die starke Leistung von Doppel-Torschütze Marvin Luczkiewicz hervorzuheben, der zudem auch als Vorbereiter glänzte. Vielmehr stellte Müller angetan fest: „Wir haben als Mannschaft funktioniert. Für unsere drei groben Fehler sind wir mit Toren bestraft worden. Doch wir haben immer wieder eine Reaktion gezeigt.“

MTV Gifhorn: Krull – F. Schröder (90. S. Saikowski), Jaeger, Hajdari, Pieper (79. Hashagen) – Grah, Upmann – Denker, Melvin Luczkiewicz, Marvin Luczkiewicz – Rudt (85. Petry).

Tore: 0:1 Lührmann (47.), 0:2 Reimerink (55.), 1:2 Denker (61., FE), 2:2 Marvin Luczkiewicz (63.), 3:2 Rudt (67.), 3:3 Hedemann (85.), 4:3 Marvin Luczkiewicz (90.+2).

