Auftakt der wichtigen Wochen für den MTV Isenbüttel

Isenbüttel/Mörse. Der angeschlagene Absteiger hat noch fünf Partien bis zur Winterpause – am Dienstagabend geht es zur TSG Mörse.

Für den MTV Isenbüttel (li. Fabian Linde) beginnen mit dem Spiel in Mörse enorm wichtige Wochen.

Es werden anstrengende und auch entscheidende Wochen für den Fußball-Bezirksligisten MTV Isenbüttel, bevor es in die Winterpause geht. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, dass der Landesliga-Absteiger noch genügend Möglichkeiten bekommt, sich doch noch gesund zu punkten. Damit soll am besten schon am Dienstagabend (18.30 Uhr) im Nachholspiel bei der TSG Mörse begonnen werden.

MTV Isenbüttel hat bis zur Winterpause nur noch Englische Wochen

Isenbüttels Interimstrainer Dennis Stöbermann machte nach der schmerzhaften 1:4-Derbyniederlage gegen Calberlah deutlich: „Wir haben bis zur Winterpause nur noch Englische Wochen und müssen sehen, dass wir die Spieler zusammenbekommen.“

Bis zum Dienstag war erstmal Wundenlecken angesagt bei den Hehlenriedern, die nach dem Abgang von Trainer Ralf Schmidt turbulente Tage hinter sich haben. Der eigentliche Teammanager und nun Trainer Stöbermann appelliert an sein Team: „Es zählen für uns nur drei Punkte, wir haben nur noch wichtige Spiele!“

Marian Meinecke fehlt gegen Mörse

Fehlen wird dem MTVI beim immens wichtigen Spiel auf dem Mörser Kunstrasen Leistungsträger Marian Meinecke, der gegen Calberlah mit Gelb-Rot vom Platz gehen musste. Er kann nur von Außen unterstützen und seine Mannschaft antreiben.

Stöbermann und sein Co-Trainer Marco Propfe sind vorerst als Motivator gefordert. Für Trainingsarbeit bleibt bei dem engen Spielplan kaum Platz. Spielen, regenerieren, spielen – und ganz wichtig: punkten! Der Abwärtstrend beim Landesliga-Absteiger muss dringend gestoppt werden, um der Musik nach der Pause nicht hinterherlaufen zu müssen. Ein „Dreier“ in Mörse wäre ein guter Anfang.

mth/tim

