Gifhorn. Die Gifhorner Erstvertretung bleibt in Etelsen ungeschlagen. Auch das zweite Team ist erfolgreich und holt einen Sieg und ein Remis.

Foto: RSV Löwe Gifhorn / oh

Radball-Oberliga RSV Löwe Gifhorn holt 14 Punkte am zweiten Spieltag

Insgesamt 14 Punkte sammelten die beiden Radball-Teams des RSV Löwe Gifhorn am 2. Oberliga-Spieltag. Besonders die Erstvertretung zeigte sich in hervorragender Verfassung und blieb in den vier Partien ungeschlagen.

RSV Löwe Gifhorn gewinnt drei Spiele und spielt einmal Remis

Gifhorn 1 musste auf Christian Kramer verzichten, so dass Maxemilian Nilßon an der Seite von Jan Rowold ins Rennen ging. Im ersten Spiel ging es für dieses Tandem gegen die Gastgeber aus Etelsen. Kurz vor dem Spielende sicherte sich das Duo durch einen schönen Spielzug mit dem 8:7 den Sieg. Deutlicher wurde es im zweiten Duell gegen Bramsche 1, das Rowold und Nilßon klar mit 8:1 (5:1) für sich entschieden. Nilßon trumpfte besonders im dritten Spiel gegen Aufsteiger Halle groß auf. Er hatte großen Anteil daran, dass das Spiel mit 4:2 (3:0) siegreich endete. Bramsche 2 hieß dann der vierte und letzte Gegner für die Gifhorner Erstvertretung. Nach Ablauf der Spielzeit stand es 5:5 – ein verdientes Remis.

Corvin Rowold und Steven Hollestelle waren für Gifhorn 2 auf den Rädern. Nach einem 2:3 gegen Gastgeber Etelsen und einer 2:7-Niederlage gegen Bramsche 2 war es für Rowold und Hollestelle dann wichtig, gegen die zwei Teams aus dem Tabellenkeller, Halle und Bramsche 1, Punkte zu sammeln. Das taten die beiden. Gegen den Aufsteiger aus Halle siegten die Gifhorner Löwen verdient mit 9:4 und gegen die Bramscher reichte es letztlich zu einem 5:5-Unentschieden, das Hollestelle kurz vor Schluss mit einem präzisen Schuss sicherte.

Mit dem Zugewinn von 10 und 4 Punkten stehen die Gifhorner Mannschaften nach dem 2. Spieltag auf Rang 3 und 9.

red/mth

