SV Groß Oesingen schlägt die SV Gifhorn mit 4:1

Der SV Groß Oesingen sorgt als Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga weiter für positive Schlagzeilen. Die Elf von Torben König setzte sich am Sonntag mit 4:1 gegen die SV Gifhorn durch. Der VfR Wilsche-Neubokel feierte indes einen Kantersieg bei Kellerkind TSG Mörse.

SV Groß Oesingen – SV Gifhorn 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Wiegmann (4.), 2:0 Menzendorf (38.), 2:1 Schulz (59.), 3:1 Menzendorf (89.), 4:1 Kühne (90.+2).

„Es war das erwartet schwere Spiel. Uns war vorher bewusst, wie Groß Oesingen spielt“, erklärte Gifhorns Co-Trainer Jonas Garzke. Und dennoch gerieten die Eyßelheider schon in der 4. Spielminute in Rückstand. Leon Menzendorf erhöhte vor der Pause, Stefan Schulz brachte die Gäste zurück. „Von den Spielanteilen her war die Partie bei 50:50. Wenn wir den Ball hatten, waren wir aber nicht ansatzweise gefährlich. In manchen Mannschaftsteilen waren wir heute nicht dazu bereit, das Spiel zu gewinnen“, ging Garzke mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Wieder Menzendorf und Michel Kühne schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir können hinten raus ein Stück weit froh sein, dass wir nicht noch mehr Gegentore bekommen haben“, gestand Garzke im Hinblick auf die gefährlichen Konter der Gastgeber. Der Co-Trainer der SVG bilanzierte: „Groß Oesingen hat verdient gewonnen.“

Mika Pieper und Sebastian Keier schnüren Dreierpacks für VfR Wilsche/Neubokel

TSG Mörse – VfR Wilsche/Neubokel 0:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:5, 0:7 Keier (9./HE, 59., 82.), 0:2, 0:3, 0:4 Pieper (32., 39., 43.), 0:7 Samkowez (79.).

„Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir unter meiner Regie auswärts mal 7:0 gewonnen haben“, überlegte VfR-Trainer Bernd Huneke nach dem Kantersieg beim Tabellenvorletzten. Die herausragenden Gäste-Akteure waren Mika Pieper und Sebastian Keier - beide steuerten jeweils einen Dreierpack bei. „Es war eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft. Nach dem frühen verwandelten Elfmeter haben wir es total dominant herunter gespielt“, betonte Huneke.

1. FC Wolfsburg – FC Brome 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Zierenberg (18./Elfmeter), 1:1 Mennenga (45.+2). Rot: (56., 1. FC). Gelb-Rot: (34., 1. FC), (56., 1. FC).

Trotz des Auswärtspunktes war es ein bitterer Nachmittag für die Bromer. Durch einen Treffer von Niclas Zierenberg führten die Burgherren mit 1:0. Dann handelten sich die Gastgeber einen Platzverweis ein. Der 1. FC kam trotzdem nach der Pause zum Ausgleich und leistete sich zwei weitere Hinausstellungen. Zum Sieg reichte es für Brome dennoch nicht.

tim/juv

