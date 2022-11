4:1 – Calberlah bejubelt Derbysieg gegen Isenbüttel

„Das ist etwas sehr Besonderes“, brachte es „Charly“ Melaouah, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Grün-Weiß Calberlah, auf den Punkt. Seine Mannschaft hatte zuvor das Derby gegen den MTV Isenbüttel mit 4:1 (2:1) gewonnen, für Melaouah war es als SVC-Coach das erste Prestigeduell mit den Hehlenriedern. „Die Bude hat gebrannt, es war nicht viel Motivation nötig“, fügte Melaouah nach dem verdienten Heimsieg an. Der MTV Isenbüttel, wie Calberlah Absteiger aus der Landesliga, rutscht damit immer weiter in die Krise.

70 Sekunden waren gespielt, als die Gäste im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Ralf Schmidt (wir berichteten), bereits den ersten Nackenschlag hinnehmen mussten. Johann Weiß verwandelte einen Freistoß zum frühen 1:0 für die Grün-Weißen. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber dann ist genau das eingetreten, was nicht eintreten sollte“, haderte Isenbüttels Teammanager und Interimstrainer Dennis Stöbermann.

Calberlah bleibt eiskalt

Nach dem schnellen ersten Treffer waren Torchancen in der Folge Mangelware. Der Gast zeigte sich das eine oder andere Mal vor dem gegnerischen Tor, dabei scheiterte es aber oft am letzten oder schon am vorletzten Pass. Die Melaouah-Elf war indes eiskalt: Kevin Brodöhl bediente per Flanke Nico Ahrens, der mit der zweiten Torchance des Spiels auf 2:0 stellte (23. Minute). Sechs Minuten später meldeten sich die Isenbütteler zurück. Mikail Altmis brachte eine Ecke vor den Kasten, wo Kapitän Marian Meinecke einköpfte (29.).

Nach dem Seitenwechsel hätte Ahrens den alten Abstand früh wieder herstellen müssen, er schoss nach einer Hereingabe von Julian Plagge allerdings aus fünf Metern über das Tor (50.). Plagge selbst war wenig später erfolgreicher. Nach einem Pressschlag im Mittelfeld war der MTV nicht aufmerksam, Plagge schnappte sich die Kugel und blieb frei vor Isenbüttels Keeper Sören Rang cool – 3:1 (56.). Zehn Minuten später sah Meinecke nach einem harten Einsteigen gegen Brödöhl zu Recht Gelb-Rot (67.).

Korsch macht den Deckel drauf

Die Partie war so gut wie entschieden, nach dem 4:1 von Frederik Korsch eine Viertelstunde vor dem Ende war der Deckel endgültig drauf (76.). Phillip Lohmann hätte um ein Haar mit einer direkt verwandelten Ecke für ein (weiteres) Calberlaher Highlight gesorgt, doch Rang war noch so eben zur Stelle (88.).

„Mit dem 3:1 war den Isenbüttelern der Zahn gezogen, man hat ihnen die Verunsicherung angemerkt“, befand Melaouah, sein Gegenüber Stöbermann unterstrich: „Das Selbstvertrauen ist momentan nicht da. Wir haben zu wenig Druck nach vorne gemacht und den Gegner auf der anderen Seite zum Toreschießen eingeladen.“

Tore: 1:0 Weiß (2.), 2:0 N. Ahrens (23.), 2:1 Meinecke (29.), 3:1 J. Plagge (56.), 4:1 F. Korsch (76.).

Gelb-Rot: Meinecke (67., MTV).

