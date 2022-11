Gamsen dreht zu spät auf – Schwülper siegt 3:2

Der FC Schwülper ist gerade einfach das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga. Das hat er am Mittwochabend beim MTV Gamsen erneut unter Beweis gestellt. Gegen den Bezirksliga-Absteiger feierte der Spitzenreiter einen 3:2 (2:0)-Sieg.

Die Partie startete aus Sicht der Papenteicher optimal. Bereits in der 2. Minute traf Timm Feddersen nach einem Eckball zum 1:0. Der frühe Gegentreffer zeigte bei den Gamsenern Wirkung, sie hatten nicht den nötigen Zugriff. Der FC hingegen lief vorne an und eroberte sich so die Bälle. Nach einer guten halben Stunde belohnten sich die Gäste in Person von David Ellmerich. „Durch das frühe Gegentor hatten wir einen Bruch in unserem Spiel, wir haben nicht reingefunden“, meinte Gamsens Trainer Ingo Matzellus.

Pawlak bringt Gamsen zurück – zu mehr als dem Anschluss reicht es nicht

Wer nach Wiederanpfiff ein Aufbäumen der Hausherren erwartete, sah sich erst einmal getäuscht. Denn es waren wieder die Schwülperaner, die den Weg zum Tor fanden. Dominik Müller stellte in Minute 64 zum 3:0. Die Vorentscheidung? Keinesfalls! Gamsen warf in der letzten halben Stunde noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt. Kamil Pawlak traf in Minute 79 zum 1:3 und kurz vor dem Ende stellte er den Anschluss her (87.). Gamsen drückte in den letzten Minuten auf den Ausgleich, doch Schwülper hielt „den Laden dicht“ und entführte die drei Punkte vom Tabellendritten

„Stark von meiner Mannschaft, dass sie nach dem 0:3 noch so zurückkam. Der Ausgleich wäre nicht unbedingt verdient gewesen, aber er war möglich“, bilanzierte Matzellus. Sein Gegenüber Marvin Homann war wiederum sichtlich erleichtert. „Am Ende waren wir verunsichert, jeder lange Ball wurde auf einmal gefährlich. In Summe ist der Sieg aber verdient.“

Tore: 0:1 Feddersen (2), 0:2 Ellmerich (29.), 0:3 Müller (64.), 1:3, 2:3 Pawlak (79., 87.). Rot: Filikidi (90.+4, MTV).

