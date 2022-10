SV Gifhorn jubelt spät, Hillerse erneut souverän

Am Freitag waren die beiden Fußball-Bezirksligisten SV Gifhorn und TSV Hillerse noch im direkten Duell aufeinandergetroffen, der TSV hatte sich mit 5:1 durchgesetzt. Am Montag hatten dafür beide Teams Grund zum Jubeln: Die SVG schlug Barnstorf, Spitzenreiter Hillerse ließ auch beim SV Groß Oesingen keine Federn.

SV Gifhorn – SV Barnstorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Bartolen (86.).

Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sah es danach aus, als sollten die Gastgeber dem starken SVB immerhin ein Remis abtrotzen. Dann eroberte David Drosd­ziok im Mittelfeld den Ball und schickte Fatmir Bartolen auf die Reise, der zunächst ein Laufduell für sich entschied und dann vor Barnstorfs Schlussmann Mohamed Majid eiskalt blieb – der Siegtreffer für die SV Gifhorn.

„Barnstorf war schon die bessere Mannschaft, auch von der Spielanlage her. Es ist ein glücklicher Sieg für uns, das muss man schon so sagen. Wir haben ihn uns aber auch erarbeitet“, fasste SVG-Trainer Sascha Fassa nach Abpfiff zusammen.. „Der Zeitpunkt des 1:0 hätte nicht besser sein können. Nach dem Tor war ich mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen“, schob Fassa nach. Beim Stand von 0:0 hatten die besseren Möglichkeiten allerdings den Gästen gehört, die gleich mehrfach am starken Jan Mensing im Tor der Eyßelheider scheiterten. „Er hat uns so lange im Spiel gehalten“, lobte der Coach seinen Schlussmann.

SV Groß Oesingen – TSV Hillerse 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Ramme (5.), 0:2 Borgfeld (17.), 1:2 Wiegmann (33.), 1:3, 1:4 Borgfeld (49., 59.).

Die Hillerser ziehen weiter ihre Kreise an der Tabellenspitze und ließen auch beim zuletzt formstarken Neuling keine echten Zweifel am Auswärtssieg aufkommen. „Es war ein deutlicher und verdienter Sieg. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz zufrieden mit unserem Spiel“, resümierte TSV-Trainer Julian Wildemann etwas zwiegespalten. „Es war ein sehr schläfriges Spiel, es ist kaum Tempo reingekommen. Wir hatten trotzdem extrem viele Chancen, aber die Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt“, sagte Wildemann.

Das galt aber nicht für die gesamte Hillerser Mannschaft, Nick Borgfeld erzielte in Groß Oesingen seine Saisontore 9 bis 11. „Der Rest hat es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bekommen“, erklärte Wildemann, der im Hinblick auf das Gegentor monierte: „Das regt mich wahnsinnig auf. Es ist das dritte Mal nacheinander, dass wir vor der Pause einen Treffer bekommen.“

TSV Hehlingen – SV Groß Oesingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Menzendorf (35.), 1:1 Stenzig (39.).

Für etwa vier Minuten hielt die Oesinger Führung am Samstag durch Luca Menzendorf, dann schlugen die Hehlinger in Person von Luke Stenzig zurück – und es blieb beim 1:1.

