2:1 in Calberlah – Wilsche kann doch noch gewinnen

Am Samstag hatten die Fußball-Bezirksligisten SV Grün-Weiß Calberlah und VfR Wilsche-Neubokel knappe Niederlagen hinnehmen müssen, ehe sie am Montag im direkten Duell aufeinandertrafen. Mit 2:1 behielten die Wilscher die Oberhand und holten nach sieben sieglosen Spielen wieder einmal drei Punkte.

VfR Wilsche-Neubokel – VfB Fallersleben 1:2 (1:1). Tore: 0:1 O. Mundry (12.), 1:1 Kremmeicke (34.), 1:2 Augustyniak (47.).

Über die gesamte Partie gesehen hatten die Gäste genau diese eine echte Chance mehr als der Gegner. Keine 120 Sekunden nach Wiederbeginn blieb Maik Augustyniak vor VfR-Schussmann Maurice Bahr ganz cool und traf zum Endstand. „Das zweite Tor ist einfach zu früh gefallen“, ärgerte sich Wilsches Trainer Bernd Huneke. „Fallersleben hat es abgezockt gemacht. Uns fällt es aktuell schwer, Chancen zu kreieren“, fügte Huneke an.

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Grün-Weiß Calberlah 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Oliverio (39.), 1:1 J. Plagge (42.), 2:1 Eigentor Wiesensee (48.), 3:1 de Gaetani (58.), 3:2 N. Ahrens (71.).

„Lupo war stark, wir haben die Anfangsphase der zweiten Hälfte verpennt“, ärgerte sich Calberlahs Coach „Charly“ Melaouah über die zwei Gegentreffer in Durchgang 2. „Ein Punkt war drin, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. So ist es ärgerlich für uns.“

SV Grün-Weiß Calberlah – VfR Wilsche-Neubokel 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Pieper (16.), 0:2 Springer (40.), 1:2 Eigentor Wakengut (53.).

Die Partie begann mit einem echten Schock: Nach nicht einmal 120 Sekunden verletzte sich Justus Linke bei der Landung nach einem Zweikampf schwer an der Schulter, die Partie war für zehn Minuten unterbrochen. Die Gastgeber waren in der Folge spürbar von der Rolle, leisteten sich etliche Fehler im Spielaufbau. Per direktem Freistoß mit links aus 23 Metern brachte Mika Pieper die Gäste in Führung (16. Minute).

Moritz Springer, dem zuvor in einer ähnlichen Situation ein Treffer wegen Abseits aberkannt worden war (32.), erhöhte nach einer Freistoßflanke Piepers auf 2:0 für die Wilscher (40.). Mit dem Halbzeitpfiff sendete Sebastian Wagner-Reyes mit dem ersten Schuss aufs gegnerische Tor ein Calberlaher Lebenszeichen (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel sollte es nicht lange dauern, bis die Grün-Weißen wieder Hoffnung schöpfen durften: Nico Ahrens scheiterte zwar im Eins-gegen-Eins an Bahr, den Abpraller beförderte VfR-Kapitän Alexander Wakengut aber per Bogenlampe unfreiwillig ins eigene Tor (53.). Die Hausherren waren nun deutlich besser in der Partie, nach einer Flanke köpfte Merlin Plagge knapp über das Tor (67.). Kurz zuvor hatte Wilsche in Person von Springer aber auch das 3:1 liegen lassen (66.). Mit fortwährender Spieldauer warf die Melaouah-Elf alles nach vorne. Zu einer echten Ausgleichschance kam sie jedoch nicht mehr.

„Die Verletzung von Justus Linke hat die Mannschaft durcheinandergewirbelt. Sie war durch den Wind und unorganisiert“, meinte Melaouah, der ohnehin auf viele Spieler verzichten musste. „Und dann kassierst du ein Traumtor in den Winkel. Wilsche hat zwei Chancen und macht zwei Tore. Wir hatten das Spiel vom Samstag auch noch in den Knochen“, fügte der Calberlaher Coach an. Sein Gegenüber Bernd Huneke bilanzierte: „Wir wollten kompakt auftreten, immer wieder Nadelstiche setzen und den Gegner zu Fehlern zwingen. Das ist uns gelungen. Wir sind erleichtert, dass unser Negativlauf beendet ist.“

