Vordorfer Quartett reist zum Bundesfinale

Es ist zweifelsohne ein großer Erfolg für den TSV Vordorf: Mit gleich vier Turnerinnen wird der TSV am 12. November in Mühlheim an der Ruhr am Start sein – als Teil des Teams Niedersachsen beim Bundesfinale. Iris Borowski und Soraya Jordan sind in der Altersstufe 16 und älter vertreten, Liv Andres und Jasmin Grimm bei den 12- bis 15-Jährigen.

Zwei sind direkt dabei, zwei müssen in den Qualifikationswettkampf

Qualifizieren können sich lediglich Athletinnen, die im laufenden Jahr die höchste Kürstufe (LK1) absolviert haben. Sind dies in einer der beiden Altersklassen mehr als sechs, findet ein Qualifikationswettkampf statt. Diesen mussten Jordan und Borowski nicht absolvieren, sie wurden aufgrund ihrer starken Leistungen in den Einzelwettkämpfen direkt in die Mannschaft des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB) berufen. „Beide haben in diesem Jahr einen Riesensprung gemacht und sich stark weiterentwickelt. Sie gehören zu Recht zur Mannschaft der besten niedersächsischen Turnerinnen“, unterstrich Trainerin Michaela Hendel.

Für Liv Andres und Jasmin Grimm galt es indes, sich beim Qualifikationswettkampf in Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) zu beweisen. Die Ausgangslage war klar: Neun Turnerinnen sind dabei, nur sechs von ihnen dürfen zum Bundespokal. „Besonders herausfordernd war, dass erstmals auch Regionalliga-Turnerinnen zugelassen waren“, erklärte Trainerin Kim Ellmerich. Daher sei interessant zu sehen gewesen, wo sich die Vordorferinnen einordnen würden, „schließlich trainieren wir ,nur’ in einer Grundschulhalle. Die meisten Turnerinnen auf diesem Niveau haben richtige Kunstturnhallen mit Federboden und Schnitzelgruben zur Verfügung“, führte Ellmerich aus.

Liv Andres und Jasmin Grimm hängen sogar Regionalliga-Turnerinnen ab

Doch Andres und Grimm starteten sehr gut in den Wettkampf. Ihre schwierigen Elemente glückten und beide zeigten eine ausdrucksstarke Bodenübung. Am Stufenbarren turnten die TSV-Talente jeweils das Flugelement „Flieger“ und blieben fehlerfrei. „Dann hieß es, den Balken noch ohne Sturz zu überstehen. Nach ersten Hochrechnungen konnten sie gut mit der Konkurrenz mithalten“, sagte Ellmerich.

Liv Andres war zuerst an der Reihe. Sie zeigte einen Rückwärtssalto auf dem nur zehn Zentimeter breiten Balken, zudem glückten auch die Rad-Radwende-Verbindung und der Abgang mit ganzer Schraube. Auch die Kampfrichter waren überzeugt und gaben ihr eine hohe Wertung von 13,05 Punkten. Jasmin Grimm turnte in ihrer Übung ein freies Rad, bei dem sie jedoch das Gerät verlassen musste. In der Folge lief es wieder rund. Trotz Sturz erreichte sie starke 12,85 Punkte.

Für Liv Andres reichte es zu Platz 3, Jasmin Grimm wurde Vierte. „Wir haben sogar Regionalliga-Turnerinnen hinter uns gelassen. Daran erkennt man die Klasse der Mädels. Wir sind unglaublich stolz auf dieses Team“, frohlockten Ellmerich und Hendel.

