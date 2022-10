Fußball-Bezirksliga Isenbüttel will der SV Gifhorn „erbitterten Kampf“ liefern

Für den MTV Isenbüttel um Jan-Philipp Helms (links) steht am Sonntag ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm: Die SV Gifhorn ist zu Gast.

Isenbüttel. Der Druck wächst auf den schwach in die Saison gestarteten Bezirksligisten MTV Isenbüttel. Am Sonntag gegen die SV Gifhorn müssen Punkte her.