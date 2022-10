Der Plan des RV Moorhof geht voll auf

Isenbüttel. Markus Braunisch und Co. richten ein WBO-Turnier aus, bei dem Ergebnisse zweitrangig sind. Stattdessen ist es ein Event „für die breite Masse“.

„Die Kinder haben über das ganze Gesicht gestrahlt – das war Wahnsinn“, betonte Markus Braunisch. Und damit hatte der Gastgeber vom RV Moorhof mit seinem WBO-Turnier letztlich genau das erreicht, was er sich im Vorfeld vorgenommen hatte. „Unser Plan ist voll aufgegangen“, stellte Braunisch zufrieden fest.

Denn die Ergebnisse, sie traten bei dem Turnier, das sich vor allem an Nachwuchsreiter und Wiedereinsteiger richtete, eindeutig in den Hintergrund. „So ein Turnier ist wichtig für die Jugendförderung“, meinte Markus Braunisch, der mit seinen Mitstreitern insgesamt sieben verschiedene Prüfungen ausgeschrieben hatte – vom Schulreiter-Wettbewerb bis hin zum A-Springen.

Auch Regenschauer schaden der Stimmung beim RV Moorhof nicht

Die Moorhof-Verantwortlichen wollten den Kindern und Jugendlichen, aber eben auch den Wiedereinsteigern die Möglichkeit geben, sich bei einem Turnier zu zeigen und ohne großen Druck Spaß haben zu können. „Es war ein Turnier für die breite Masse“, verdeutlichte Braunisch, der sich über „ganz viele Kinder und Jugendliche“ auf der Anlage freute. „Das war einfach großartig“, zog er Bilanz.

Die Stimmung unter den Teilnehmern und den Besuchern war hervorragend – „auch die zwei, drei Schauer, die wir im Turnierverlauf hatten, taten da keinen Abbruch“, sagte der Hausherr, der viele junge Starter lobte. „Sie sind wirklich über sich hinausgewachsen.“

So wagten einige Einsteiger vom gastgebenden RV Moorhof erstmals bei einem Turnier einen Start in der A-Dressur. „Sie sind zwar nicht ganz vorne gelandet, haben aber starke Leistungen abgeliefert“, hob Braunisch hervor. Zudem waren auch die Isenbütteler Samtgemeinde-Meisterschaften und die Moorhof-Vereinsmeisterschaften in den Turnierplan integriert: Hier durfte sich Florentine Ahrens über die Titelgewinne freuen.

Die Sieger im Überblick

Reiter-WB – 1. Abt.: Lea Marie Otto (RSV Wipshausen) auf Lea’s Sternchen. 2. Abt.: Mayra Neumann (RFV Isenbüttel) auf Harry. 3. Abt.: Greta Marie Rzepka (RFV Woltorf) auf Paula.

Dressur-WB Kl. A: Anna-Sophie Schintag (RFV Isenbüttel) auf Lentigo E.

Führzügel-WB: Paula Graf (St. Georg Gifhorn) auf Molly.

Mini-Stilspringen: Lea Manderbach (RFV Altendorf) auf Papagenos Silver Sunshine.

Stilspringen Kl. A m. St.: Julia Kunz auf Fly with me.

Schulreiter-WB – 1. Abt.: Nina Meyer auf Wendy. 2. Abt.: Lana Drille/Pegga. 3. Abt.: Emely Linke/Wendy. 4. Abt.: Hannah Hübner auf Piszke.

