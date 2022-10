TTC Schwarz-Rot führt die Landesliga-Tabelle an

Die Tischtennis-Herren des TTC Schwarz-Rot Gifhorn sind derzeit auf Erfolgskurs: Nach drei Spieltagen steht die Mannschaft um Topspieler Jens Klingspon noch ohne Verlustpunkt an der Spitze des Landesliga-Tableaus – die Zweitvertretung des SV Union Salzgitter hält bislang aber Schritt (beide 6:0 Punkte und 27:5 Spiele).

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Gifhorner in eigener Halle erstmals in dieser Saison richtig strecken. Der TTV Geismar leistete große Gegenwehr und blieb bis zur 5:4-Führung des TTC dran. Dann ließen Klingspon und Yannis Horstmann 3:0-Siege folgen, ehe Thorsten Jung und Alexander Röhrig-Bartel mit jeweils 3:1 den Sieg perfekt machten.

An diesem Wochenende ist der TTC nun gleich dreimal im Einsatz. Am Samstag erwartet er zunächst in der heimischen IGS-Halle den ESV Goslar (16 Uhr), am Sonntag treten die Gifhorner bei der SG Groß Denkte/Atzum (11 Uhr) und beim RSV Braunschweig II (16 Uhr) an.

