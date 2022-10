SV Meinersen: Mit „Puls von 280“ zum Auswärtssieg

Gifhorn. Die SVM gewinnt 6:5 in Triangel, der TSV Vordorf legt die perfekte Woche hin – und Aufsteiger SV Welat feiert seinen ersten Saisonsieg.

Es ging heiß her: Am Ende setzte sich Meinersen (links Renie Feldmann) beim SV Triangel nach einem echten Spektakel mit 6:5 durch.

Eine goldene Woche für Vordorf, ein Torspektakel in Triangel und ein „komisches Spiel“ in Gamsen: Der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga Gifhorn hatte am Sonntag einiges zu bieten.

SV Westerbeck – VfL Knesebeck 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Strimbanu (18./ FE), 1:1 Reinecke (36.). Rote Karte: Haven (VfL, 11.) wegen Tätlichkeit.

Ein früher Platzverweis, kurz danach die Führung per Strafstoß – „es lief alles gut für uns“, meinte SVW-Trainer Matthias Weiß. Aber: „Plötzlich haben wir gedacht, in Überzahl kann man weniger laufen. Das ging nach hinten los.“ Trotzdem konnte Weiß in Anbetracht der Personalprobleme mit dem Remis „gut leben“.

TSV Vordorf – TSV Hillerse II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Liebich (32.), 2:0 Scheil (68.).

„Wir haben es taktisch wirklich gut gemacht, sehr gut verteidigt und das Zentrum zugemacht“, freute sich Vordorfs Coach Heinz-Günter Scheil und hob hervor: „Es war für uns das dritte Spiel in einer Woche mit dem gleichen Kader. Und wir haben uns diese Woche mit neun Punkten vergoldet.“ Seine Mannschaft habe den Kampf angenommen und „endlich mal wieder zu null gespielt“, so Scheil: „Es war nicht schön, aber erfolgreich. Jetzt ist erst einmal Regenerieren angesagt.“

VfL Wittingen – SV Welat Gifhorn 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Camara (26.), 1:1 Ali Hussein (61.), 1:2 Bausch (71.), 1:3 Basaran (83.).

Im fünften Anlauf hat’s endlich geklappt mit dem ersten „Dreier“ für den Aufsteiger aus Gifhorn. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen gehabt. Wittingen ist lediglich einmal vors Tor gekommen“, berichtete Welats Trainer Zafer Dadak. „In der Kabine habe ich dann ein bisschen die Wände wackeln lassen. Die Jungs waren dann wach und haben sich auch belohnt. Es war ein verdienter Sieg“, befand der Coach des Neulings.

SV Triangel – SV Meinersen 5:6 (3:3). Tore: 0:1 Tietje (10.), 0:2 Maanouk (11.), 1:2 J. Kamieth (21.), 1:3 Tieztje (23.), 2:3 T.-D. Spillecke (30.), 3:3 Lambeck (32.), 4:3 Schöpke (46.), 5:3 T.-D. Spillecke (54.), 5:4, 5:5 Ahmet Fazliu (56./FE, 71.), 5:6 Tietje (81.).

0:2, 1:3, 5:3, 5:6 ­– ein torreiches und zugleich verrücktes Fußballspiel bekamen die Zuschauer auf dem Triangeler B-Platz zu sehen. Torreich war es aber auch, weil beide Schlussmänner nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Triangels Trainer Detlev Weber wechselte beispielsweise seinen Keeper Joshua Casper nach 62 Minuten aus. Letztlich konnte der eingewechselte Benjamin Pohlitz die Niederlage aber nicht verhindern und musste noch zwei Gegentreffer hinnehmen.

„Ich habe in jedem Spiel einen Puls von 280 – und bin natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben“, meinte Meinersens Trainer Ron Glindemann nach einer erneuten Achterbahnfahrt der Gefühle. „Wir müssen an unserem Defensivverhalten arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir in 5 Spielen 15 Gegentreffer kassiert haben.“

TSV Brechtorf – Wesendorfer SC 7:1 (6:1). Tore: 1:0 Pomplun (7.), 1:1 Batt (9./Elfmeter), 2:1, 6:1 Usman (20., 38.), 3:1, 5:1 Lange (24./Elfmeter, 36.), 4:1 Kaersten (30.), 7:1 Sartori (60.).

Die frühe Führung der Hausherren durch Maximilian Pomplun konterte Wesendorfs Alexander Batt vom „Punkt“. Von da an kannte die Partie allerdings nur noch eine Richtung. Bis zur Pause gelangen dem Aufsteiger, der in der vergangenen Woche Spitzenreiter SV Meinersen-Ahnsen-Päse die erste Niederlage der Saison beigebracht hatte (4:3), noch fünf Treffer. Miguel Sartori sorgte nach einer Stunde für den Endstand.

MTV Gamsen – SV Leiferde 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Pawlak (32.), 2:0 Emmermann (70.), 2:1 Penz (88./ FE).

Von einem „komischen Spiel“ sprach Gamsens Coach Sebastian Ludwig. „Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, haben Leiferde aber zum Toreschießen eingeladen.“ Gleich dreimal liefen SVL-Akteure in Hälfte 1 alleine auf MTV-Torwart Dennis Berg zu, der alle 1-gegen-1-Duelle für sich entschied. Nach dem 1:0 durch Kamil Pawlak habe es seine Elf dann besser gemacht im zweiten Spielabschnitt. „Egal, morgen fragt keiner mehr danach, wie wir gewonnen haben. Mund abwischen!“, betonte Ludwig.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de