Die Auswärtsstärke des SV Calberlah ist doppelt gefragt

Calberlah. Calberlahs Fußballer treten beim 1. FC Wolfsburg und beim SSV Vorsfelde II an. Auch der SV Groß Oesingen und der FC Brome sind doppelt im Einsatz.

Es ist dieser Tage wohl eine gute Nachricht für die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah, wenn sie innerhalb von 48 Stunden zweimal auswärts randürfen. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es gegen den 1. FC Wolfsburg, am Montag (14.30 Uhr) gegen den starken Aufsteiger SSV Vorsfelde II. Der SV Groß Oesingen und der FC Brome sind ebenfalls doppelt im Einsatz.

SV Grün-Weiß Calberlah kommt langsam in einen Flow

„Wir haben auswärts sieben Punkte aus drei Spielen geholt“, macht Calberlahs Trainer „Charly“ Melaouah deutlich. Am vergangenen Sonntag fuhr seine Mannschaft den ersten Heimzähler der Saison ein, als sie Topteam VfB Fallersleben ein 2:2 abtrotzte. „Wir haben gegen den VfB bewiesen, dass wir es können. Man merkt, wir kommen so langsam in einen Flow. Das ist sehr wichtig“, stellt Melaouah klar.

Am Samstag geht es für seine Elf zum 1. FC Wolfsburg, der nach einem klassischen Fehlstart zuletzt sieben Punkte aus drei Partien verbuchte. „Wir werden auf Kunstrasen spielen, ich weiß noch nicht, ob das der Mannschaft liegt“, gibt Melaouah zu. „Es wird ein intensives Spiel. Wir müssen zusehen, so wenige Fehler wie möglich zu machen“, gibt der SVC-Coach vor. Am Montag geht’s bei Aufsteiger SSV Vorsfelde II, der Tabellenplatz 3 belegt, weiter. „Die Truppe spielt eine überragende Saison.“

SV Groß Oesingen und FC Brome messen sich im Derby

Der SV Groß Oesingen lädt am Samstag (14.30 Uhr) zum Kreisduell mit dem FC Brome. Beide Teams haben ihre Niederlagenserie vor Wochenfrist beendet und befinden sich punktgleich im Tabellenmittelfeld. Die Oesinger reisen am Montag zu Lupo Martini Wolfsburg II, der FC Brome hat den SV Reislingen/Neuhaus zu Gast.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de