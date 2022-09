Gifhorn. Nach dem Pausenrückstand fehlten den A-Junioren-Fußballern des MTV Gifhorn beim 0:3 in Rheden die Mittel.

Lars Martsch und der MTV Gifhorn mussten in Rheden die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

A-Junioren-Fußball MTV Gifhorn verliert in Rheden, JSG feiert Auswärtserfolg

Die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn haben im dritten Spiel der Niedersachsenliga-Saison die zweite Niederlage kassiert. In der Bezirksliga feierte die JSG Isenbüttel-Gifhorn Sieg Nummer 1.

Niedersachsenliga

JFV RWD Rheden – MTV Gifhorn 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Wagner (40.), 2:0 Kaperkon (64.), 3:0 Mitkov (66.).

„Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten“, erklärte Gifhorns Trainer Lars Martsch. Die Gäste ließen in Person von Dzhaner Karakash und Niklas Meyer Chancen zur Führung liegen, kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke zu. „Das sah einstudiert aus“, erkannte Martsch an.

Die Schwarz-Gelben mussten in Durchgang 2 nicht nur einem Rückstand hinterherlaufen, sondern auch gegen Wind und Regen ankämpfen. „In unsere Druckphase hinein haben wir das 0:2 bekommen“, haderte Martsch nach einem Ballverlust im Spielaufbau. Kurze Zeit später sorgte Rheden für den Endstand. „Der Gegner hat super verteidigt, wir hatten keine Mittel, uns Chancen herauszuarbeiten“, musste Martsch eingestehen: „Es hat nicht unbedingt die spielstärkere Mannschaft gewonnen.“

Bezirksliga

SC RW Volkmarode – JSG Isenbüttel-Gifhorn 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Müller (3.), 0:2 Heuneke (45.), 1:2 Wacht (81.).

„Wir waren in der ersten Halbzeit komplett dominant und drückend überlegen, haben es aber versäumt, weitere Tore zu machen“, sagte JSG-Trainer Christian Koch, dessen Team zur Pause „nur“ mit 2:0 führte und zehn Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer kassierte. „Wir sind dann noch ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Der Sieg ist aber verdient und hätte höher ausfallen können“, meinte Koch.

JFV Kickers Braunschweig – JFV Kickers Hillerse-Leiferde 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Jaenke (5.), 2:0, 3:0 Wendland (26., 50.), 3:1 Hacke (75.), 4:1 Roig (85.).

JFV Braunschweig – FC Schwülper 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Schildknecht (6.), 1:1 Pietschmann (18.), 2:1, 3:1 Krauel (31., 78.), 4:1 Schleusner (90.+1).

