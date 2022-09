0:2 – der MTV beißt sich die Zähne aus

Am Einsatzwillen lag es nicht: Marc Upmann (vorne in Schwarz) und dem MTV Gifhorn fehlte es gegen den Heeslinger SC einmal mehr an Durchschlagskraft.

Es bleibt dabei: An den Schwergewichten der Fußball-Oberliga beißt sich der MTV Gifhorn die Zähne aus. Im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten Heeslinger SC kassierten die Schwarz-Gelben eine 0:2 (0:1)-Niederlage und haben vor der schweren Auswärtspartie beim SC Spelle-Venhaus nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Das Positive vorweg: Sommer-Neuzugang Burak Hajdari stand zum ersten Mal in dieser Saison für den MTV auf dem Platz, spielte in der Innenverteidigung 90 Minuten an der Seite von Athanasios Palanis durch. Dafür war für Arne Jaeger, der zuletzt beim 1:3 bei den FT Braunschweig begonnen hatte, diesmal kein Platz im Kader, in dem Melvin Luczkiewicz krankheitsbedingt fehlte.

Es fehlt an Durchschlagskraft

Dass die Partie gegen die cleveren und kompakten Heeslinger alles andere als eine einfache Aufgabe werden würde, das war schon im Vorfeld klar. Schließlich reiste der HSC mit der Empfehlung von gleich vier Zu-Null-Spielen an. Dass sich die Gifhorner gegen diesen laufstarken und diszipliniert gegen den Ball arbeitenden Kontrahenten keine Vielzahl an Chancen erspielen würde, zumal es dem MTV oftmals an Durchschlagskraft mangelt, auch das überraschte letztlich nicht.

„Wenn du dann die Dinger nicht nutzt, dann wird es eben schwierig“, konstatierte Trainer Georgios Palanis und dachte dabei zunächst an die Großchance aus der zwölften Minute. Marvin Luczkiewicz setzte sich auf links durch, passte flach in die Mitte – und fand mit Malte Leese dort auch einen Abnehmer. Doch der wiedergenesene Torjäger jagte das Leder über den Kasten von HSC-Keeper Arne Exner.

Kolmer hat das 1:1 auf dem Kopf

„Wenn ich dann auf der anderen Seite die Gegentore sehe. Das sind zwei einfache Dinger“, haderte Palanis mit der Entstehung des 0:1 durch Mika Kraßmann in der 27. Minute, als der zweite Ball wieder bei den Gästen landete. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel hatte der MTV dann die gute Chance zum 1:1-Ausgleich: Eine Flanke von Lasse Denker landete genau auf dem Kopf von Charlie Kolmer, dessen Kopfball aus sechs Metern allerdings die nötige Präzision und auch Schärfe fehlte, um Exner in Verlegenheit zu bringen.

Palanis reagierte zur Pause, wechselte doppelt, stellte auf eine Dreier-Abwehrkette um, die sich anfangs noch sortieren musste. So kombinierte sich Heeslingen in Minute 50 sehenswert durch, doch Jan-Ove Edeling vergab die Riesenchance zum 2:0. Freistehend vor MTV-Schlussmann Tobias Krull chippte er das Leder knapp vorbei.

Ayaz verpasst den Anschluss

Somit blieb es eng, die Palanis-Elf weiter im Spiel. Und eine Viertelstunde vor Schluss hatte der Gifhorner Anhang bereits den Jubel auf den Lippen, als Salih Ayaz nach Flanke von Marius Saikowski aus fünf Metern frei zum Kopfball kam – vorbei! Stattdessen machte Heeslingen durch Ismet Osmani (79.) den Deckel drauf, auch wenn ein Luczkiewicz-Freistoß (83.) noch an den Pfosten klatschte.

„Wir haben uns nicht zu 100 Prozent so auf das Spiel vorbereitet, wie man es tun muss“, kritisierte MTV-Coach Georgios Palanis die Einstellung, ohne jedoch weiter ins Detail gehen zu wollen. „Ich lasse das jetzt mal so stehen...“

MTV Gifhorn: Krull – S. Saikowski (46. M. Saikowski), Hajdari, Palanis, Pieper (62. Ayaz) – Kolmer (67. Iddrisu), Upmann – Denker, Rudt (46. F. Schröder), Ma. Lucz-kiewicz – Leese (81. C. Schröder).

Tore: 0:1 Kraßmann (27.), 0:2 Osmani (79.).

