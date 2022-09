Gifhorn. Im Topspiel trennen sich TSV Hehlingen und der VfR Wilsche-Neubokel 1:1. FC Brome verliert klar in Barnstorf.

Fußball-Bezirksliga SV Calberlah siegt in Wendschott, Wilsche punktet weiter

Der VfR Wilsche-Neubokel ist auch nach dem siebten Spiel in der Fußball-Bezirksliga noch ungeschlagen. Beim TSV Hehlingen erkämpften sich die Wilscher einen Zähler. Der SV Grün-Weiß Calberlah fuhr indes beim WSV Wendschott drei eminent wichtige Punkte ein.

Umstellung nach der Pause bringt dem VfR Wilsche-Neubokel besseren Rhythmus

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Schubert (30.), 1:1 T. Steep (54.).

Es war das Topspiel zweier Mannschaften, die vor der Saison nicht zwingend zu den Favoriten gehört hatten. Auf einem tiefen Platz „hat Hehlingen die Bedingungen besser angenommen und war galliger“, musste VfR-Trainer Bernd Huneke eingestehen. Folgerichtig gingen die Hausherren durch Finn Schubert nach einer halben Stunde in Führung und hätten noch vor dem Pausenpfiff durchaus erhöhen können.

Die Gäste stellten in der Pause ein wenig um, „um den Rhythmus zu wechseln“, wie Huneke verriet. „Wir hatten dann eine bessere Körperspannung, die zweite Halbzeit war ausgeglichen“, befand er. Noch keine zehn Minuten waren nach Wiederbeginn absolviert, als Timon Steep den Ausgleich erzielte. „Es war ein gutes Tempo drin, beide Abwehrreihen standen aber gut“, schilderte der Gästecoach. Ein Lucky Punch blieb auf beiden Seiten aus. „Es ist insgesamt ein gerechtes 1:1“, ordnete Huneke ein. „Auswärts einen Punkt gegen eine Top-Mannschaft zu holen, ist immer gut“, fügte er an.

SV Grün-Weiß Calberlah nutzt Phase des Spielglücks

WSV Wendschott – SV Grün-Weiß Calberlah 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Linke (26.), 0:2, 0:3 J. Plagge (45., 52.).

Die Hausherren gehören zum erweiterten Kreis der Titelanwärter, und dennoch gelang den Gästen ein klarer Auswärtssieg. „Wir haben in den ersten 30 Minuten alles im Griff gehabt, der Gegner hat nichts hinbekommen. Wir haben aber ein paar Möglichkeiten nicht sauber zu Ende gespielt und vor dem Tor die falschen Entscheidungen getroffen“, berichtete SVC-Trainer Charly Melaouah, dessen Mannschaft trotzdem durch Justus Linke in Führung ging.

„Es gab eine Phase, in der wir das Spielglück auf unserer Seite hatten“, gab Melaouah zu. Die Hausherren traten mehrere Ecken gefährlich in den Sechzehner, Calberlahs Schlussmann Philipp Korsch verhinderte mit einer starken Parade den Ausgleich. „Da sind wir geschwommen, haben aber mit dem Pausenpfiff das 2:0 gemacht und den Wendschottern damit den Zahn gezogen. Mit dem 3:0 war die Messe gesungen“, frohlockte Melaouah. „Der Sieg ist alles in allem hochverdient, wir sind zufrieden“, sagte Calberlahs Coach.

SV Barnstorf – FC Brome 4:1 (3:1). Tore: 0:1 März (4.), 1:1, 3:1, 4:1 Kawurek (15., 27., 83.), 2:1 Schade (23.).

Der Start gelang den Gästen, die aber vor der Pause noch drei Gegentore kassierten und die vierte Pleite in Folge hinnehmen mussten.

