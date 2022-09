MTV Gamsen trifft erneut auf den SV Triangel

Gifhorn. Die SV Meinersen hat am Mittwochabend ein Punktspiel in Rühen. Triangel, Gamsen und Schwülper sind im Pokal gefordert

Abendspiele im Fußball-Kreis: Am Mittwoch rollt der Ball für einige Mannschaften nicht nur im Trainingsbetrieb. In der Kreisliga gibt es eine Nachholpartie. Im Wittinger Kreispokal wird die Zwischenrunde ausgespielt. Dem FC Schwülper wird dabei kampflos der Vortritt gelassen, denn die FSV Vorhop/Schönewörde wird nicht antreten.

Kreisliga: SV Meinersen reist mit Respekt aber auch Selbstvertrauen nach Rühen

SV Rühen – SV Meinersen (Mi., 19 Uhr). Angesetzt war die Partie für den ersten Spieltag. Die Gäste baten jedoch um Verlegung. „Danke an die Rühener, dass sie unserem Wunsch nachgekommen sind. Das hätten sie nicht tun müssen“, schickt Meinersens Co-Trainer Michael Theuerkauf ein Lob in Richtung der Gastgeber. Auch sportlich hält er viel vom kommenden Gegner seiner Mannschaft. „Das ist eine geschlossene Mannschaft, die schon seit Jahren zusammenspielt und auch sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen hat“, sagt Theuerkauf. „Sie ist in der vergangenen Saison nicht umsonst lange vorne gewesen“, fügt er an. In der Staffel A war Rühen über viele Wochen auf Tabellenplatz 1 zu finden, musste sich dem SV Groß Oesingen im Kampf um den Staffelsieg allerdings geschlagen geben. „Es wird nicht einfach“, weiß der Co-Trainer.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seine Mannschaft reist allerdings mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen nach Rühen. Zum Auftakt setzten sich die Rot-Weißen am Sonntag gegen Bezirksliga-Absteiger TSV Vordorf mit 5:3 durch. „Wir müssen die Leistung aus der ersten Halbzeit wieder auf den Platz bringen“, gibt Theuerkauf vor.

Wittinger Kreispokal: MTV Gamsen empfängt SV Triangel

MTV Gamsen – SV Triangel (Mi., 19 Uhr). So schnell sieht man sich wieder, werden sich die beiden Mannschaften denken, denn erst am vergangenen Sonntag trafen Gamsen und Triangel aufeinander. Gamsen feierte dabei einen 4:2-Auswärtssieg. Nun ist das Heimrecht getauscht und die Gamsener möchten da anknüpfen, wo sie in Triangel aufgehört haben. MTV-Coach Sebastian Ludwig möchte sogar eher noch eine Steigerung sehen: „Wir hatten noch Luft nach oben. Triangel hat es uns gerade in der ersten Halbzeit schwer gemacht. Das ist ein schwieriger Gegner, der einige geile Einzelspieler hat.“

Ludwig möchte eine Runde weiter. „Dann treffen wir auf Vordorf und haben mit Meinersen und Triangel schon zwei starke Gegner aus dem Weg geräumt.“

FC Germania Parsau – SV Tülau/Voitze (Mi., 19 Uhr). Zwischen zwei Kreisklassisten kommt es im Nordkreis zu einem Derby.

tim/mth

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de