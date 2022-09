„Blutleer“ – Adenbüttel geht zu Hause baden

0:4 gegen Hehlingen und nun 0:6 (0:3) gegen Barnstorf – die letzten beiden Heimspiele der FSV Adenbüttel Rethen waren „blutleer“, ärgerte sich FSV-Trainer Marcus Ohk nach der Partie gegen den SV Barnstorf. Jedem im Verein sei bewusst gewesen, dass es ein schwieriges Jahr in der Fußball-Bezirksliga werden dürfte, „aber das ist offensichtlich noch nicht bei jedem angekommen“.

Statt Führungs- gibt es den Gegentreffer

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die FSV war gegen die ambitionierten Barnstorfer kurz davor, den Führungstreffer zu erzielen. Doch die Arme der FSV-Kicker gingen nicht nach oben, stattdessen nur wenige Augenblicke aber die Köpfe runter. „Wir werden nach der Chance brutal ausgekontert“, berichtete Ohk. Dieses Muster sollte sich in diesem Spiel noch häufiger so wiederholen. Ohk: „Unsere Fehler wurden sofort ausgenutzt!“ Den ersten Treffer für Barnstorf erzielte Miguel-Raphael Schade in der 12. Minute. Die anderen beiden Gegentore im ersten Durchgang für die FSV steuerten Ibrahim Abdelkarim (41.) und wiederum Schade (45.) bei. Im zweiten Durchgang traf Justus Schünemann ins eigene Netz (48.), und Luan Maziemke (73.) sowie Gerrit Piepers (81.) machten schlussendlich das halbe Dutzend voll.

Trainer Ohk ist bedient

Ohk war angefressen – verständlich. Nicht aber unbedingt wegen der schlechten fußballerischen Leistung, die im 0:6 mündete. Ein Ergebnis, „mit dem wir noch gut bedient sind“, wie Ohk eingestehen musste. Es war die Einstellung seiner Mannschaft, die dem Trainer missfiel. „Es gibt einfach Tage, an denen es nicht so klappt, wie man es gewohnt ist. Aber laufen und kämpfen kann man an jedem Tag!“ Kampf und Leidenschaft möchte Ohk von seiner Mannschaft sehen. Das Fußballspielen komme dann schon von allein.

Ohk aber merkte auch an, dass Barnstorf nicht die Kragenweite der FSV ist. „Die haben schon ein paar gute Kicker dabei und wollen hoch. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen.“ Und zwar mit Kampf und Leidenschaft…

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de