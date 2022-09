Unwetter! Spiel des MTV Isenbüttel in Ehmen abgebrochen

Es war ein gebrauchter Mittwochabend für die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel. Im Achtelfinale des Bezirkspokals kamen die Hehlenrieder beim Wolfsburger Kreisligisten TSV Ehmenziemlich unter die Räder, lagen nach nicht einmal einer Stunde mit 0:4 (0:2) hinten. Aufgrund des Unwetters musste die Partie 20 Minuten vor dem Ende jedoch zunächst unter- und anschließend auch abgebrochen werden. Der MTV aber zeigte nach Abpfiff echte Größe und großen Sportsgeist.

TSV Ehmen überrumpelt den MTV Isenbüttel

Die Isenbütteler traten das Spiel beim Favoritenschreck mit einem Rumpfkader an. „Wir waren aber dennoch ganz gut im Spiel, haben den Ball auch gut laufen lassen“, kommentierte Co-Trainer Bekim Tairi, der den verhinderten Chef-Coach Ralf Schmidt an der Seitenlinie vertrat. Zwei lange Bälle aber überrumpelten die Hehlenrieder. „Das passiert, weil wir beide Male vorher selbst einen langen Ball spielen und ihn dann verlieren. Das wollten wir eigentlich unbedingt vermeiden“, ärgerte sich Tairi. Ehmens großgewachsener Stürmer Marco Raue machte einen langen Ball gut fest und setzte den mitgelaufenen Anil Tastan in Szene. Dieser blieb vor MTV-Keeper Sören Rang cool und traf zum 1:0 für den Kreisligisten (10.). Das 2:0 besorgte Raue dann auf direktem Wege und verwerte einen Befreiungsschlag, der zur Traumvorlage mutierte, eiskalt (35.).

Isenbüttel kam ebenfalls zu einigen durchaus aussichtsreichen Situationen. Doch am Ende fehlte die allerletzte Entschlossenheit. Die beste Chance hatte Jan-Philipp Helms mit einem direkten Freistoß aus knapp 22 Metern. Die mitgereisten Isenbüttel-Fans hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch TSV-Keeper Christian Timmerhoff kratzte den Ball aus dem Winkel (44.).

Unwetterfront sorgt für Abbruch – MTV Isenbüttel zeigt sich sportlich

„In der zweiten Hälfte wollten wir dann vorne drauf gehen und es erzwingen“, verriet Tairi. Der Anschluss fiel aber nicht. Stattdessen machten die Gastgeber mit den Treffern 3 und vier den Sack zu. Dunkle Wolken über dem MTV Isenbüttel – und das buchstäblich. Bedrohlich rollte die Unwetterfront in Richtung Ehmen. Schiedsrichter Bruce Sitz unterbrach die Partie für etwa zehn Minuten, war dann im Begriff, die Partie fortzusetzen, doch erneut blitzte es am Horizont wie am Roten Teppich. Abbruch! Neuansetzung! Ehmens Trainer Antonio Renelli zeigte für die Entscheidung Verständnis: „Der Schiedsrichter trägt am Ende die Verantwortung.“ Und nicht nur Ehmens Coach ging mit der folgenschweren Entscheidung des Schiedsrichters überaus sportlich um, denn Bekim Tairi ging darauf in die TSV-Kabine und ernannte den Kontrahenten zum Sieger. „Wir akzeptieren das Ergebnis so. Ehmen hat verdient gewonnen und wir werden dem Staffelleiter mitteilen, dass wir auf eine Wiederholung des Spiels verzichten möchten. Inwiefern das möglich ist, weiß ich nicht. Aber Ehmen ist der verdiente Sieger!“

