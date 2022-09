4:1! „Joker“ des MTV Gifhorn stechen dreifach

Gifhorn. Wie schon in der Vorwoche in Lüneburg dreht der MTV erneut einen Rückstand. Gegen den HSC Hannover steht am Ende ein 4:1-Heimsieg.

Wieder lagen sie gegen einen Regionalliga-Absteiger mit 0:1 hinten – wieder jubelten die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn am Ende über drei Punkte! Die Schwarz-Gelben feierten mit dem 4:1 (1:1) gegen den HSC Hannover den ersten Heimsieg der Saison und vergoldeten damit – wie erhofft – den 2:1-Erfolg der Vorwoche in Lüneburg.

„Drei Tore von der Bank, mehr kannst du nicht erwarten“, betonte MTV-Coach Georgios Palanis, der mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen bewiesen hatte. In Minute 62 tauschte er doppelt, brachte Mario Petry und Razak Iddrisu ins Spiel. 120 Sekunden später: Ein scharfes Zuspiel von Iddrisu nimmt Petry im Strafraum an, dreht sich um den Gegenspieler und trifft zum 2:1. Damit nicht genug: Nur vier Minuten später bedient Marvin Lucz-kiewicz Iddrisu, der eiskalt zum 3:1 vollstreckt. Und als Sahnehäubchen obendrauf vollendet Iddrisu in der Nachspielzeit einen Konter zum Endstand.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine erste Aktion war gleich die Torvorlage. Das hat mich gepusht, war gut fürs Selbstvertrauen. Ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich von der Bank gekommen“, meinte Razak Iddrisu mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Wir sind in der Breite eben gut besetzt“, hob Coach Palanis hervor.

MTV verbucht vier Aluminiumtreffer in Durchgang 1

Allerdings hatte seine Elf zunächst einige Anlaufschwierigkeiten gehabt gegen offensivstarke Gäste. Ein Schuss von Samet Gülle (7.) klatschte noch an die Latte, wenig später staubte Amadou Sarr (9.) zur frühen Gästeführung ab. Und es ging unterhaltsam weiter: Ein Freistoß von Marvin Luczkiewicz (11.) landete ebenfalls an der Latte, ein abgefälschter Freistoß von Lasse Denker (15.) am Pfosten. So dauerte es bis zur 33. Minute, ehe Salih Ayaz den längst verdienten Ausgleich markierte – diesmal mithilfe des Pfostens. Vorausgegangen war eine Gifhorner Balleroberung durch frühes Pressing.

Der schönste MTV-Angriff des ersten Durchgangs, er endete mit dem vierten Aluminiumtreffer der Schwarz-Gelben: Marvin Luczkiewicz hatte Denker auf die Reise geschickt, der den Keeper umkurvte – und sofort abschloss: Pfosten (45.)!

Nach Wiederanpfiff kontrollierten die Hausherren das Geschehen weiterhin – und wurden durch ihre „Joker“ belohnt. Bitter dabei: Petry packte sich in Minute 79 wieder an den Oberschenkel – „es ist die gleiche Stelle wie beim Muskelfaserriss“, berichtete der gerade erst genesene Routinier.

„Die ersten 20 Minuten waren eine Katastrophe. Da müssen wir reifer werden und den Gegner nicht zum Toreschießen einladen“, konstatierte MTV-Coach Palanis, der sich „riesig“ über die zweite Halbzeit freute: „Wir sind körperlich gut drauf. Endlich haben wir mal zwei Spiele hintereinander gewonnen.“

MTV Gifhorn: Krull – M. Saikowski, F. Schröder, Palanis, Hashagen – Upmann, Kolmer – Denker (62. Iddrisu), Melvin Luczkiewicz (74. C. Schröder), Marvin Luczkiewicz (89. Jaeger) – Ayaz (62. Petry/79. Schmidtke).

Tore: 0:1 Sarr (9.), 1:1 Ayaz (33.), 2:1 Petry (64.), 3:1, 4:1 Iddrisu (67., 90..+2).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de