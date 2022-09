SV Gifhorn will gegen Vorsfelde II jüngsten Sieg vergolden

Arben Biboski (in Rot) und die SV Gifhorn empfangen am Sonntag Vorsfelde II.

Die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga hat der VfR Wilsche-Neubokel am Mittwochabend verloren, als der TSV Hillerse mit einem 0:0 beim VfB Fallersleben am VfR vorbeizog. Am Selbstbewusstsein der Rot-Weißen dürfte das vor der Partie beim FC Schunter nichts geändert haben. Frisches Selbstvertrauen getankt hat erst am Mittwoch die SV Gifhorn…

Nach dem ersten Sieg will SV Gifhorn jetzt nachlegen

SV Gifhorn – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr). Kurz vor dem Ende des Duells der Sieglosen schoss Fatmir Bartolen die Eyßelheider beim SV Grün-Weiß Calberlah zum ersten „Dreier“ der Saison. „Jetzt ist es natürlich unser Ziel, diesen Sieg zu vergolden“, unterstreicht Gifhorns Coach Sascha Fassa. „In der Vorbereitung haben wir eigentlich guten Fußball gespielt, das ist jetzt aber ein bisschen verloren gegangen“, stellt Fassa klar. Das dürfte auch mit den ausbleibenden Erfolgserlebnissen zu tun haben. „Die Moral stimmt, aber die Jungs waren nervös. Das hat sie ein bisschen gehemmt“, sagt der SVG-Trainer.

Mit der Vorsfelder Landesliga-Reserve komme nun ein „richtig guter Aufsteiger“ zu seiner Mannschaft, warnt Fassa. Verzichten muss er in jedem Fall auf Lukas Grega und Jan-Vincent Blickwede, der sich in Calberlah nach einer verbalen Entgleisung kurz vor Schluss die rote Karte abgeholt hatte.

Geschlossene Defensive verhilft VfR Wilsche-Neubokel zum Erfolg

FC Schunter – VfR Wilsche-Neubokel (So., 15 Uhr). In den ersten vier Saisonspielen haben die Gäste erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen. „Unsere Geschlossenheit in der Rückwärtsbewegung hat uns die Punkte gebracht. Die Voraussetzung ist die Stabilität“, bekräftigt Wilsches Coach Bernd Huneke, dessen Team mit zehn Punkten auf Tabellenplatz 2 zu finden ist. Als Favorit gehe seine Elf dennoch nicht in die Partie beim Aufsteiger. „Wir haben ein Stück weit mehr Selbstvertrauen, das wir mit ins Spiel nehmen“, formuliert es Huneke.

Während er den Gegner, der „einige Ups and Downs“ habe, nicht einschätzen könne, wird der VfR-Trainer auf den einen oder anderen Spieler verzichten müssen. Moritz Springer fehlt, Timon Steep ist noch gesperrt. Hinter den Einsätzen von Niklas Ptassek und Mario Schulz steht noch ein Fragezeichen, Fabian Kremmeicke steht indes wieder zur Verfügung. Huneke: „Wir haben einen großen Kader, dann kommen eben andere zum Zug. Das hat bisher gut geklappt.“

TSV Hehlingen – FC Brome (So., 15 Uhr). Die vergangene Saison beendete der FC als Dritter der Meisterrunde und ist nun wieder gut dabei. Nach drei Partien sind die Bromer noch ohne Gegentor und dürften voller Selbstvertrauen nach Hehlingen reisen.

