SV Westerbeck und FC Schwülper eröffnen die Saison

Westerbeck. Die Gifhorner Kreisliga-Saison beginnt bereits am Donnerstag in Westerbeck. Die Gastgeber peilen als Saisonziel einen Platz im oberen Drittel an.

Nach dem Pokalwochenende fällt für die Kreisfußballer nun auch in der Liga der Startschuss. Mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem SV Westerbeck und dem FC Schwülper wird am Donnerstag (19 Uhr) die neue Kreisliga-Saison eröffnet. Die Vorverlegung von Sonntag liegt darin begründet, dass in Westerbeck die Feuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. „Wir haben offen mit Schwülper gesprochen und uns auf Donnerstag geeinigt“, berichtet SVW-Trainer Matthias Weiß.

SV Westerbeck will Fünfter oder Sechster werden

Seine Mannschaft ist nach fünf Wochen „knackiger, kompakter“ Vorbereitung mit einem 10:0-Sieg im Pokal bei der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel in die Pflichtspielsaison gestartet. „Die Jungs haben ganz gut mitgezogen und verstanden, dass man arbeiten muss, wenn man erfolgreich sein will“, erklärt Weiß. Ein solcher Erfolg wäre es aus seiner Sicht, „Fünfter oder Sechster“ zu werden. „Wir wollen ins obere Drittel. Für ganz oben wird’s nicht reichen, da wird es sehr eng zugehen“, ist Weiß überzeugt.

Ein Kandidat für den Titel ist wohl auch in diesem Jahr der erste Gegner des SVW. „Schwülper hat eine Riesenqualität. Wir sind froh, den FC gleich bekommen zu haben. Das ist für uns direkt ein Gradmesser. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Weiß.

Ziel des FC Schwülper: Immer in Schlagdistanz bleiben

Die Gäste haben in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrelegation den Sprung in die Bezirksliga verpasst. Um nun Platz 1 als Ziel auszugeben, „sind wir in der Kaderbreite zu dünn besetzt“, findet Schwülpers Coach Marvin Homann. „Unser Ziel ist es aber, so lange wie möglich oben dabei zu sein, wir wollen immer in Schlagdistanz sein“, gibt Homann vor, er weiß aber auch: „Es ist bei vielen Teams im Kopf, dass wir zu den zwei bis drei Top-Mannschaften gehören. Das macht die Sache nicht einfacher.“ Auch zum Auftakt hat seine Elf eine schwierige Aufgabe vor sich. „Das wird eine sauharte Nuss. Wir werden uns langmachen müssen.“

