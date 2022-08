12:0 – die SG Hillerse/Leiferde zerlegt Arminia Vechelde

Hillerse/Leiferde. Die SG-Frauen werden durch eine Nachricht vor dem Zweitrunden-Spiel besonders motiviert und zeigen sich in Vechelde torhungrig.

In der ersten Runde des Bezirkspokals hatten sich die Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde noch zum Sieg gegen den VfL Wahrenholz gequält (6:4 nach Elfmeterschießen, wir berichteten). Nun ließ der Landesliga-Aufsteiger in Runde 2 ein Schützenfest folgen. Beim Peiner Bezirksligisten SV Arminia Vechelde setzte sich die Mannschaft von Ivonn Lütge mit 12:0 (5:0) durch.

Kurfristiges Umschwenken auf Kunstrasen motiviert die SG Hillerse/Leiferde umso mehr

Dabei hatte der Tag nicht unbedingt nach Wunsch der SG begonnen. „Uns wurde vor dem Spiel gesagt, dass wir auf Kunstrasen spielen. Das wussten wir nicht, angesetzt war die Partie auf Rasen“, schilderte Lütge. „Das war aber schon eine Sache, die uns extra motiviert hat. Und genau so haben wir auch gespielt“, fügte Lütge hinzu. Ihre Elf benötigte nur etwas mehr als fünf Minuten, um durch einen Treffer von Jennifer Kornblum bereits in Führung zu gehen. Maya Andresen, Kornblum und Neela Lütge per Doppelpack entschieden die Partie noch vor der Pause.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer dachte, der Torhunger des Landesligisten sei nun gestillt, sah sich getäuscht. Andresen, Lütge, ein Eigentor der Vechelderinnen und wieder Andresen stellten auf 9:0. Nach 15 Minuten ohne Tor drehten die Gäste in der Schlussphase noch einmal auf, Maya Schlottmann, Mia Kristin Stawicki und Kornblum sorgten für den Endstand. „Ich habe schon lange nicht mehr eine so gute Leistung von meiner Mannschaft gesehen“, zeigte sich die Trainerin nach der Partie mehr als zufrieden. „Vechelde war komplett überfordert, vor allem, was die Geschwindigkeit anging.“

Jetzt beginnt die Landesliga-Saison

Am Sonntag steht mit der Partie bei der SG Sickte/Hötzum das erste Landesliga-Spiel auf dem Programm – die SG scheint gewappnet zu sein…

Tore: 0:1, 0:3, 0:12 Kornblum (6., 20., 89.), 0:2, 0:6, 0:9 Andresen (12., 48., 66.), 0:4, 0:5, 0:7 Lütge (24., 32., 55.), 0:8 Eigentor Roer (57.), 0:10 Schlottmann (81.), 0:11 Stawicki (83.).

1. FC Wolfsburg – SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine 9:1 (2:0).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de