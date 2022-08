Wilsche. Der VfR gewinnt gegen den 1. FC Wolfsburg mit 1:0 und schiebt sich an Reislingen/Neuhaus vorbei auf Platz 1.

Spitzenreiter! Sebastian Keier (rechts) und der VfR Wilsche-Neubokel zwangen den 1. FC Wolfsburg mit 1:0 in die Knie.

Fußball-Bezirksliga Guus Bloem schießt Wilsche an die Tabellenspitze

Damit hatten vor der Saison wohl nur die Wenigsten gerechnet. Der VfR Wilsche-Neubokel ist nach dem vierten Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Die Rot-Weißen setzten sich am Sonntag gegen den 1. FC Wolfsburg mit 1:0 (1:0) durch und profitierten von der Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SV Reislingen/Neuhaus (1:5 beim WSV Wendschott).

Wilsches Trainer Bernd Huneke hatte im Vorfeld vor den Gästen gewarnt, die bis dahin zwei deutliche Niederlagen kassiert hatten. „Der FC hat gut gespielt, war zweikampfstark“, unterstrich Huneke, der in den ersten 30 Minuten ein „richtig flottes Spiel“ gesehen hatte. Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gästen. Ivan Colombo behauptete sich nach einer Flanke von der rechten Seite im Zentrum und brachte den Ball mit der Innenseite zum Tor. VfR-Schlussmann Maurice Bahr musste sein ganzes Können aufbieten, um den Einschlag zu verhindern (17. Minute). „Da hätte der Gegner in Führung gehen können, das hatte für uns einen Hallo-Wach-Effekt“, betonte Huneke.

Seine Mannschaft habe in der Folge das Kommando übernommen – und sie belohnte sich nach einer halben Stunde. Der erst kurz zuvor für den verletzten Malte Kühn eingewechselte Moritz Springer holte einen Freistoß raus, den die Wolfsburger nicht aus der Gefahrenzone befördern konnten.

Guus Bloem kam aus 20 Metern zum Abschluss und erzielte das 1:0.

„Uns ist es in der ersten Halbzeit zu selten gelungen, den Gegner ins Laufen zu bringen. Das war nach der Pause besser“, berichtete Huneke. Die Gastgeber erspielten sich Chancen auf das 2:0, doch weder Mika Pieper noch Robin Breva war ein Treffer vergönnt. Das galt auch für Sebastian Keier, der nach einem Solo am Pfosten scheiterte. „So war es bis zum Schluss spannend. Es bestand immer die Gefahr, dass wir noch ein Gegentor bekommen könnten, obwohl wir in der zweiten Halbzeit überlegen waren“, sagte Huneke. Weil der VfR aber zum dritten Mal im vierten Ligaspiel ohne Gegentor blieb, steht er nun auf Tabellenplatz 1.

Tor: 1:0 Bloem (30.).

