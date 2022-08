Wahrenholz verdient sich Punkt durch bessere zweite Hälfte

Die schlechte Nachricht für den VfL Wahrenholz lautet: Der Aufsteiger ist auch nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Landesliga noch sieglos. Die gute ist: Die Schwarz-Gelben sind nach dem 2:2 (1:1) gegen den 1. SC Göttingen 05 nun dreimal in Folge ungeschlagen. „Ich bin ein bisschen zwiegespalten“, sagte VfL-Trainer Thorsten Thielemann im Hinblick auf die Partie gegen den SC 05 aus der Universitätsstadt.

Doch der Reihe nach: „In der ersten Halbzeit war Göttingen klar die bessere Mannschaft, wir sind nicht reingekommen. Das war die mit Abstand schlechteste Halbzeit der Saison“, erklärte Thielemann, der die ersten 45 Minuten der Gäste allerdings auch als „brutal gut“ einstufte. Die Hausherren gingen mit der ersten Chance in Führung, wenig später glich Göttingen aber schon wieder aus. „Wenn es zur Halbzeit 1:3 oder 1:4 steht, ist das in Ordnung“, gestand der Trainer der Wahrenholzer.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutliche Steigerung des VfL Wahrenholz im zweiten Durchgang

Seine Schützlinge steigerten sich in Durchgang 2 deutlich. Maurice Kutz brachte den Neuling ein zweites Mal in Führung. „Wir haben in der zweiten Halbzeit top mitgespielt und hatten Chancen auf das 3:1 – belohnen uns aber nicht“, sagte Thielemann. Stattdessen schlug es in der Schlussphase ein zweites Mal im eigenen Kasten ein. „Man ärgert sich dann schon, das 2:2 ist aufgrund der ersten Halbzeit aber verdient“, gab Thielemann zu.

VfL: Neuschulz – Vespermann, Henneicke, Müller, Janetzko – Richter (71. Soika), J. Koch, Germer, Hanse (46. L. Koch) – Kutz, Schön (90.+1 Hartmann).

Tore: 1:0 Kutz (32.), 1:1 Kaplan (35.), 2:1 Kutz (69.), 2:2 Florschütz (86.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de