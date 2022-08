SSV Kästorf betreibt in Göttingen Wiedergutmachung

Gefühlt war es ein anderer SSV Kästorf, der am Sonntag bei der SVG Göttingen auf dem Platz stand. Noch am Mittwoch hatte sich der Fußball-Landesligist nach einer schwachen Leistung beim klassentieferen MTV Isenbüttel aus dem Bezirkspokal verabschiedet (2:4) – am Sonntag ging es ausgerechnet zu jener SVG, die mit drei Siegen in die Saison gestartet war. SSV-Trainer Sven Scholze, der seine Mannschaft nach der Partie in Isenbüttel kritisiert hatte, durfte nun mit ihr zufrieden sein. Sie warf alles in die Waagschale und erkämpfte sich ein 0:0.

„Mittwoch war es nicht ganz so toll, daher war das heute eine Wiedergutmachung“, ordnete Scholze nach den 90 Minuten in der Universitätsstadt ein. Seine Elf brachte eben die Tugenden auf den Platz, die ihr Trainer eingefordert hatte. „Wir haben uns dieses 0:0 erkämpft und auch verdient. Es war die Belohnung für eine geschlossene Mannschaftsleistung über 90 Minuten“, lobte Scholze.

Dabei war der Start in die Partie nur bedingt nach Wunsch verlaufen. Die Hausherren erspielten sich früh erste Chancen. „In den ersten 15 Minuten hätte Göttingen ein bis zwei Tore machen können, vielleicht müssen“, gestand Kästorfs Coach ein. Er konnte sich allerdings auf seinen Torwart Tobias Bremer verlassen, der gleich zweimal in Eins-gegen-Duellen cool blieb und seinen Kasten sauber hielt. „Ansonsten haben wir wenig zugelassen“, sagte Scholze.

Die Rot-Weißen erspielten sich wiederum auch ihre Chancen, ein Tor war ihnen in Abwesenheit des verletzten Goalgetters Jannes Drangmeister aber nicht vergönnt. Womöglich wäre das des Guten zu viel gewesen. „Wir waren mannschaftlich geschlossen, das war gut. Mehr geht momentan nicht“, ordnete Scholze ein. „Wir wollten unbedingt Zählbares mitnehmen – und das haben wir geschafft.“

SSV: Bremer – Gökkus, Palella, Gerlof, Kröger – Bulach, Tsampasis – Chaaban (90. Ar. Zeqiri), Irek (Ad. Zeqiri), Mamalitsidis – Gercke.

