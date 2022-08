Der VfL Wahrenholz will und muss über sich hinauswachsen

Wahrenholz. Im zweiten Heimspiel in Folge wartet auf Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz am Sonntag ein dicker Brocken.

„Die Zuschauer haben uns aufgebaut. Es ist die Stärke auf dem Dorf, dass alle so zusammenstehen“, stellt Thorsten Thielemann, Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz, heraus. Seine Mannschaft war gegen den BV Germania Wolfenbüttel knapp am ersten Sieg der Landesliga-Geschichte vorbeigeschrammt und hatte sich mit einem 3:3 begnügen müssen. Die Mannen vom Taterbusch haben direkt das nächste Heimspiel vor der Brust. Am Sonntag (15 Uhr) ist der I. SC Göttingen 05 zu Gast.

„Im Großen und Ganzen war ich zufrieden damit, wie wir nach vorne gespielt haben. Wir haben aber Probleme bekommen, als Germania mit Jörn Winkler einen großen Spieler nach vorne beordert hat. Da haben wir ein bisschen die Ordnung verloren“, sagt Thielemann. Das gilt es nun zu verhindern. „Das Wichtigste ist, dass du kompakt stehst.“

Die Gäste haben in den ersten drei Partien schon 15-mal geknipst, am ersten Spieltag Wahrenholz’ Mitaufsteiger Lehndorfer TSV mit 9:0 vom Platz geschossen. „Göttingen war im vergangenen Winter noch im Abstiegskampf, hat dann aber in der Rückrunde 40 Punkte geholt und ist jetzt gut gestartet“, merkt der Trainer der Hausherren an. „Mit 100 Prozent musst du da nicht anfangen – jeder muss über sich hinauswachsen.“

tim

