Wahrenholz verpasst den ersten Landesliga-Sieg

Nach dem überraschenden 1:1 gegen den SSV Vorsfelde am Sonntag waren die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz am Mittwochabend im Duell mit dem BV Germania Wolfenbüttel drauf und dran, den ersten Sieg folgen zu lassen. Trotz einer 3:1-Führung sprang am Ende beim 3:3 (2:1) aber nur ein Zähler heraus. VfL-Trainer Thorsten Thielemann zog nach der Partie dennoch ein positives Fazit. „Wir können mithalten, müssen uns aber mehr belohnen“, hielt er fest.

Wahrenholz verliert nach dem 1:0 die Ordnung

Seine Mannschaft war nach einer halben Stunde durch Marlon Hanse in Führung gegangen. Nach dem schnellen Ausgleich gehörte das letzte Wort des ersten Durchgangs wieder den Schwarz-Gelben. Patrick Schön traf zum 2:1. „Nach dem 1:0 hatten wir ein bisschen die Ordnung verloren. Da ist die Mannschaft noch zu jung und nicht erfahren genug. Aber sie gibt eben nicht auf“, erklärte Thielemann.

Wolfenbüttels Umstellung fruchtet gegen den VfL

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maurice Kutz auf 3:1. „Wir hatten danach zwei, drei hundertprozentige Chancen auf das 4:1. In der Landesliga musst du die Dinger eben machen“, haderte Thielemann. Die Gäste stellten um und beorderten mit Jörn Winkler einen großen Spieler ins Sturmzentrum – mit Erfolg. Winkler erzielte das Anschlusstor, nur wenig später trafen die Lessingstädter zum Ausgleich und somit auch zum Endstand.

„In der Landesliga sind alle Mannschaften in der Breite unwahrscheinlich gut aufgestellt und können das Tempo hochhalten“, erkannte Thielemann an. „Es war ein wildes, rassiges Spiel mit zwei guten Mannschaften. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden.“

VfL: Neuschulz – Germer, L. Koch (61. Vespermann), Hanse, Schön (82. Schmidt), Müller, Janetzko, M. Kutz (73. Reitmeier), J. Koch, Richter, Henneicke.

Tore: 1:0 Hanse (31.), 1:1 Kajolli (35.), 2:1 Schön (41.), 3:1 M. Kutz (62.), 3:2 Winkler (77.), 3:3 Bräunig (80.).

