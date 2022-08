MTV: Eine gerechte Nullnummer gegen Oldenburg

Das Warten auf den ersten Saisonsieg, es geht weiter. Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn trennten sich im zweiten Heimspiel torlos vom starken VfL Oldenburg. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Remis – aufgrund zweier grundverschiedener Halbzeiten.

Gifhorns Trainer Georgios Palanis ließ seine Elf im 4-1-4-1-System beginnen, als einziger „Sechser“ agierte dabei Urlaubsrückkehrer Marc Upmann. Neuzugang Wayne Rudt feierte im Mittelfeld seine Startelf-Premiere in der Oberliga. Als Sturmspitze lief Salih Ayaz auf, da Torjäger Malte Leese aufgrund einer Wadenverletzung erwartungsgemäß passen musste.

Krull hält die Null fest

Die Oldenburger, die mit der Empfehlung eines 3:0-Siegs gegen Titelanwärter Egestorf nach Gifhorn gereist waren, nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Sie ließen Ball und Gegner laufen, präsentierten sich technisch stark und spielfreudig. Vor allem im Zentrum hatten die Grün-Weißen, angetrieben vom starken Fynn Luca Friedrichs, ein klares Übergewicht und stellten die Hausherren so vor große Probleme. Zum Glück konnten sich die Gifhorner einmal mehr auf ihre Nummer 1 verlassen: Tobias Krull parierte einen Kopfball von Luca Mittelstädt (17.) aus Nahdistanz sensationell. In Minute 33 schaffte es Mittelstädt dann aber, im Eins-gegen-Eins das Leder über „Krulli“ hinweg zu chippen – es ging knapp am Kasten vorbei.

„Wir haben in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass wir nicht hinten gelegen haben. Nach der Pause haben es die Jungs dann aber gut gemacht“, konstatierte MTV-Coach Palanis und schob nach: „Schade, dass wir nachher nicht noch den Siegtreffer gemacht haben.“

MTV nach der Pause strukturierter

Palanis hatte zur Pause umgestellt: Er brachte Michel Grah als zweiten „Sechser“, ließ fortan im 4-2-3-1 agieren – und das Gifhorner Spiel wirkte nun deutlich strukturierter. „Michel hat sich sehr gut eingefügt heute, hat uns Stabilität gebracht“, freute sich der Trainer über den guten Auftritt des Neuzugangs.

Oldenburg blieb zwar im Umschaltspiel gefährlich, große Chancen ließ der MTV aber nicht mehr zu. Das Spiel verlagerte sich mehr und mehr in die Hälfte des VfL, der in Minute 72 tief durchatmen musste: Ein Schuss von Marvin Luczkiewicz klatschte an den Pfosten. Und in den Schlussminuten segelte eine Ecke nach der anderen in den Strafraum der Gäste, die Glück hatten, dass der Schuss von Cedric Schröder (90.+2) gerade noch zur nächsten Ecke abgewehrt wurde.

„Für uns war es wichtig, dass wir mal zu null gespielt haben. Wir haben defensiv unsere Hausaufgaben gemacht“, zeigte sich Palanis aufgrund der Steigerung in Durchgang 2 zufrieden. „Man hat gemerkt, dass Oldenburg nachher müde geworden ist. Wir hatten viel mehr Ballbesitz.“ Zum Sieg reichte es zwar nicht mehr, aber: Der MTV blieb einmal mehr am Altstadtfest-Samstag ungeschlagen und musste nicht als Verlierer feiern.

MTV Gifhorn: Krull – S. Saikowski (46. Hashagen), Jaeger, Palanis, M. Saikowski – Upmann – Marvin Luczkiewicz, Rudt (46. Grah), Melvin Luczkiewicz (82. Rodrigues), Denker (71. Schmidtke) – Ayaz (67. C. Schröder).

Tore: Fehlanzeige.

