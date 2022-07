MTV Gifhorn belohnt sich mit zwei Standardtoren

Gifhorn. Die Belastung am Wochenende ist hoch – und dennoch setzt sich der Oberligist gegen den ehemaligen Staffelkonkurrenten Eintracht Northeim durch.

Die Beine waren schwer, die Temperaturen hoch. Und dennoch sind die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn noch einmal an ihre Grenzen gegangen – und haben das Vorbereitungsspiel am Sonntagnachmittag gegen den Landesligisten FC Eintracht Northeim mit 2:0 (1:0) gewonnen.

MTV-Trainer Georgios Palanis ist zufrieden

Am Samstag die Finalspiele beim BraWo-Cup, am Sonntagmorgen eine Trainingseinheit – und wenige Stunden später der erfolgreiche Test gegen den ehemaligen Staffelgefährten: Kein Wunder, dass MTV-Coach Georgios Palanis zufrieden war mit seinen Schützlingen. „Es war eine gute Leistung gegen einen guten Gegner. Die Jungs haben versucht, die Vorgaben umzusetzen, und haben Fußball gespielt“, resümierte Gifhorns Trainer: „Zudem haben wir defensiv ganz gut gestanden und zu null gespielt.“

Die in Grau spielenden Schwarz-Gelben agierten einmal mehr im

4-3-3-System und bereiteten Northeim immer wieder Probleme, wenn sie die Gäste früh anpressten. Das zeigte sich gerade in Durchgang 1, in dem der MTV klar den Ton angab und höher hätte führen müssen als „nur“ mit 1:0. Mario Petry vergab bereits nach fünf Minuten die erste Großchance, als er aus elf Metern knapp verzog. Bei weiteren guten Offensivaktionen verpassten die Gifhorner dagegen oftmals den richtigen Abschluss.

Zwei Ecken führen zum 2:0-Erfolg

So musste letztlich eine Standardsituation zur Führung herhalten: Eckball Marvin Luczkiewicz, Kopfball Mario Petry – das 1:0 (40.). Keine 120 Sekunden später hatten die Gifhorner den Jubelschrei erneut auf den Lippen, doch der Kopfstoß von Julio Rodrigues klatschte nur an den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel blieb vieles lange Zeit beim Alten. Der MTV kontrollierte das Geschehen, spielte teilweise gefällig, war in einigen Szenen allerdings nicht zielstrebig genug. Also bedurfte es erneut einer Ecke, um zum Erfolg zu kommen: Wayne Rudt spielte diese an die Strafraumkante, Marvin Luczkiewicz nahm den Ball geschickt mit und vollendete gekonnt zum 2:0 (71.). Razak Iddrisu (75.) hatte anschließend ebenso noch den dritten Treffer auf dem Fuß wie Marvin Luczkiewicz 180 Sekunden später.

Tore: 1:0 Petry (40.), 2:0 Marvin Luczkiewicz (71.).

