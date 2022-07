Der MTV Gifhorn zittert sich beim BraWo-Cup ins Halbfinale

Der Favorit hat das Rennen gemacht, sich aber wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn zitterten sich beim 14. Turnier der SV Gifhorn um den Volksbank BraWo-Cup letztlich ins Halbfinale und qualifizierten sich erst durch einen Last-Minute-Treffer gegen den Kreisligisten SV Welat Gifhorn auf direktem Wege.

Doch der Reihe nach, denn schon in der ersten Partie wurde der Oberligist seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und „würgte“ sich zu einem 1:0-Erfolg gegen die Reserve der SV Gifhorn (1. Kreisklasse), die für den FC Schwülper eingesprungen war. Symptomatisch dafür war der Siegtreffer, den Youngster Luis Grünheid markierte, der den Ball über die Linie stocherte.

„Der Anfang und das Ende waren zäh. Da haben bei uns das Spiel ohne Ball und die Entschlossenheit gefehlt. Nur in der Mitte war das Stück gut“: Mit diesen Worten – verglichen mit einem Stück Fleisch – fasste MTV-Coach Georgios Palanis die drei Auftritte seiner Schützlinge zusammen. In der Gesamtheit erfüllten die Schwarz-Gelben auf keinen Fall die Vorgabe ihres Trainers, der im Vorfeld gefordert hatte: „Ich erwarte ein gewisses Auftreten von meiner Mannschaft und, dass wir uns wie ein Oberligist präsentieren.“

Nur im Spiel gegen SV GW Calberlah überzeugt der MTV Gifhorn

Das taten die Gifhorner allerdings „nur in der Mitte“, im zweiten Spiel gegen den Bezirksligisten SV GW Calberlah, den sie von Beginn an unter Druck setzten – und schon nach 56 Sekunden über das 1:0 durch Lasse Denker jubeln durften. Mit drei Treffern binnen 240 Sekunden sorgten die Schwarz-Gelben dann zwischen Minute 9 und 12 für klare Verhältnisse und machten mit dem 4:0 alles klar. Dass der erneut überzeugende Julio Rodrigues per Dropkick und Routinier Marvin Luczkiewicz noch zwei Tore draufpackten, passte zum gelungenen zweiten MTV-Auftritt.

Damit war klar: Die Entscheidung über den Gruppensieg musste im vorletzten Spiel des ersten Turnierabends fallen, der mit „350 Zuschauern“, so Organisator Markus Theiner gut besucht war.

MTV stolpert gegen den SV Welat Gifhorn

Hier forderte Kreisliga-Aufsteiger SV Welat Gifhorn den großen Nachbarn heraus – und schockte den früh. Kamel Nemr wurde im Strafraum gefoult, es gab Strafstoß. Nihat Karakas scheiterte zwar an MTV-Keeper Tobias Krull, jagte den Nachschuss in die Maschen – das 1:0 für den Außenseiter nach nur vier Minuten. Der SV Welat hatte den Gruppensieg fast schon in den Händen, als Malte Leese ihm diesen noch entriss und in der letzten Szene des Spiels einen Foulstrafstoß zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

„Es war wirklich ein guter Auftritt von Welat. Das Team hat mit Herz und Leidenschaft gespielt“, lobte MTV-Trainer Georgios Palanis den Kreisliga-Aufsteiger, der äußerst diszipliniert agierte und immer wieder Nadelstiche setzte.

Die Spiele der Gruppe A (Spielzeit je 30 Minuten):

MTV Gifhorn – SV Gifhorn II 1:0. Tor: 1:0 Grünheid (19.).

SV Welat Gifhorn – SV GW Calberlah 1:1. Tore: 0:1 Nico Ahrens (9.), 1:1 Kamel Nemr (26.).

SV GW Calberlah – MTV Gifhorn 0:6. Tore: 0:1 Denker (1.), 0:2 Melvin Luczkiewicz (9.), 0:3, 0:4 Petry (11., 12.), 0:5 Rodrigues (20.), 0:6 Marvin Luczkiewicz (30.).

SV Welat Gifhorn – SV Gifhorn II 2:0. Tore: 1:0, 2:0 Bausch (2., 8.).

MTV Gifhorn – SV Welat Gifhorn 1:1. Tore: 0:1 Nihat Karakas (4.), 1:1 Leese (30., FE).

SV Gifhorn II – SV GW Calberlah 0:0.

