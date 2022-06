FC Schwülper gegen SV Oesingen – Showdown in Volkse

Hinter dem Einsatz von Lauritz Macht (rechts, hier im Duell mit dem SSV Kästorf II) steht noch ein Fragezeichen. Trainer Marvin Homann gibt sich aber optimistisch, dass der Torjäger am Samstag in Volkse mit dabei sein kann.

Über 14 Spiele haben sie sich die Meisterschaft in ihren Staffeln erarbeitet, nun stehen sie sich in einem Entscheidungsspiel gegenüber. Für die Kreisliga-Fußballer des FC Schwülper und des SV Groß Oesingen geht es am Samstag (16 Uhr) in Volkse um den Aufstieg in die Bezirksliga. FC-Trainer Marvin Homann: „Ich sehe in diesem Spiel eine absolute 50:50-Chance.“

FC Schwülper verzichtet auf Beobachter in Groß Oesingen

Seine Mannschaft spielte sich letztlich souverän durch die Kreisliga B, stand schon vor dem letzten Spieltag praktisch als Meister fest. Nach einem freien Wochenende geht es nun um den Sprung in die nächsthöhere Klasse. Der Gegner? Eine Unbekannte. „Es gab die Möglichkeit, jemanden nach Groß Oesingen zu schicken, um sich die Mannschaft einmal anzuschauen. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden und keine Infos eingeholt“, betont Schwülpers Trainer Marvin Homann. Der Grund: „Wir wollen so viel Normalität wie möglich.“ Der eine oder andere seiner Spieler habe aber vor einigen Jahren schon gegen den SV gespielt.

Es gehe darum, „unser eigenes Ding zu machen“, fügt Homann an. „Wir wollen unser Spiel durchbringen und Groß Oesingen dazu bringen, sich auf uns einzustellen.“ Auf wen sich die Oesinger am Ende wirklich „einstellen“ müssen, ist aber noch nicht klar.

Angeschlagene Spieler beim FC Schwülper

Der FC hat vor dem wohl wichtigsten Spiel des Jahres ein paar angeschlagene Spieler. „Es sind vier Leistungsträger“, unterstreicht der Coach. André Pape, Lauritz Macht, und Marlon Schade haben mit „Muskelthematiken“ zu tun. „Das größte Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Niklas Meyer“, sagt Homann im Hinblick auf seinen Kapitän, der am Donnerstag nach Achillessehnen-Problemen erstmals wieder trainierte. „Stand jetzt werden aber alle spielen können, die Personalsituation ist in Summe ganz ordentlich.“

Homanns Gegenüber Torben König formuliert es kurz und knapp: „Wir reisen mit Bestbesetzung an.“ Die Voraussetzung für eine gute Leitung der Oesinger ist also geschaffen, diese wird es aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch brauchen. „Ich glaube, es wird sehr tagesformabhängig sein. An guten Tagen können beide Teams jeden schlagen, außerdem kommen beide mit breiter Brust“, fasst König zusammen. Auch das Wetter könne zu einem Faktor werden, glaubt der Trainer des SV.

Ähnlich wie sein Pendant Homann ist auch König der Meinung, dass es in einem solchen Spiel keinen Favoriten gibt. „Vielleicht sind wir so ein bisschen der Underdog“, sagt König im Hinblick auf die Landes- und Bezirksliga-erfahrenen Spieler des Gegners. „Schwülper hat nach vorne eine unheimliche Qualität. Wir haben uns die Mannschaft jedoch nicht anschauen können“, berichtet Oesingens Trainer. „Wir brauchen uns aber auch nicht zu verstecken und haben einfach richtig Bock auf dieses Spiel.“

