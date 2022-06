Trotz 7:1-Erfolgs: Beim MTV Gamsen kullern die Tränen

Klar gewonnen – und doch alles verloren! Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Gamsen haben ihr letztes Abstiegsrunden-Spiel gegen Schlusslicht VfL Germania Ummern deutlich mit 7:1 (3:0) für sich entschieden. Doch die benötigte Schützenhilfe von Lupo II, nachdem Adenbüttel den Rückzug vom Rückzug gemacht hatte, blieb aus.

MTV Gamsen geht offensiv ins letzte Spiel

Die Konstellation vor dem Anpfiff war klar: Gewinnt Lupo II in Reislingen, reicht Gamsen ein Sieg. Spielt Reislingen remis, muss der MTV Ummern mit neun Toren Unterschied bezwingen.

Und entsprechend offensiv gingen die Hausherren das letzte Spiel auch an und hatten in der Anfangsphase beste Chancen im Zwei-Minuten-Takt: Jasin Hajdari (2.), Khaled Zaeefi (4.) und Ebrima Jallow (6.) hätten frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. In der neunten Minute brach dann Gamsens auffälligster Offensivakteur den Bann: Lennard Emmermann traf zum 1:0 und legte auch eine Viertelstunde später Tor Nummer 2 nach.

Weiter ging es nur in eine Richtung. Doch Ummerns Schlussmann Finn Meyer nutzte die Gelegenheit und zeichnete sich gleich zweimal gegen Rouven Fischer (37., 45.) aus. Dazwischen war Meyer jedoch einmal machtlos, als Maik Grunau einen Foulstrafstoß zum 3:0 (41.) versenkte. Kurzum: Das Ergebnis zum Seitenwechsel schmeichelte den Gästen sogar.

Reislinger Ergebnis macht die Runde, die ersten Tränen kullern

Fischer (55.), Zaeefi (66.) und der eingewechselte Naolin-Felix Dankers (78.) machten zwar das halbe Dutzend voll. Doch Freude sollte keine aufkommen, denn das 3:1 für Reislingen hatte die Runde gemacht – und damit war klar: Egal, wie hoch die Gamsener dieses Spiel am Ende auch gewinnen, es wird für sie nicht reichen. Da fielen selbst zwei weitere Aluminiumtreffer des MTV nicht mehr ins Gewicht, genauso wenig Ummerns „Ehrentreffer“ in der Nachspielzeit.

„Ab der 80. Minute sind bei mir schon erste Tränen gekullert. Ich kann meine Enttäuschung nicht in Worte fassen“, war Gamsens Coach Sebastian Ludwig um Fassung bemüht. „Ich bin zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben abgestiegen.“ Dass er weitermache als Trainer, sei selbstverständlich. „Es ist mein Anspruch an mich selbst, das wieder auszubügeln. Ich stehe da zu meinem Wort.“ Und Ludwig hofft zugleich, dass auch seine Spieler die Suppe gemeinsam wieder auslöffeln wollen. „Wir haben noch einmal an die Mannschaft appelliert. 95 Prozent hatten zugesagt – egal, für welche Liga.“

Tore: 1:0, 2:0 Emmermann (9., 24.), 3:0 Grunau (41., FE), 4:0 Fischer (55.), 5:0 Zaeefi (66.), 6:0 Dankers (78.), 7:0 Emmermann (85.), 7:1 Haller (90.+2).

